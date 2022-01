Column-Nation: Is gaming haar hoogtepunt al voorbij?

Vaak hebben we pas achteraf door wanneer we in hoogtijdagen leefden. ‘Vroeger was alles beter’, terwijl we vaak tijdens die zogeheten betere dagen net zoveel negatieve ervaringen hadden. Nostalgie en het verloop van tijd zijn krachtige middelen om ons een vals gevoel te geven dat het heden ondergeschikt is aan het verleden. Waarom start ik deze column in godsnaam zo deprimerend? Nou, omdat ik laatst een deprimerende gedachte had. Wat nou als gaming haar hoogtepunt al voorbij is en we het nu nog niet doorhebben?

Wat bedoel ik dan precies met hoogtepunt? Nou, dat is vooral kijkend naar de algehele kwaliteit die videogames weten te bereiken. Sinds de jaren tachtig hebben we haarscherp kunnen zien hoe games vooruitgang hebben geboekt als medium en als stukken technologie. Vooral op grafisch gebied zijn we ver gekomen sinds dat Pong een paar pixeltjes over het scherm liet bewegen. Echter zie ik niet langer hoe gaming nog veel verder kan evolueren. Althans, op manieren die ik als waardevol inschat voor het medium.

Nou hoor ik jullie denken: ‘Hoezo? Graphics worden steeds mooier en mooier. Heb je die Matrix demo niet gezien laatst?’ Toegegeven, graphics hebben nog steeds een duidelijke evolutie in games. Maar hoe lang wil je dat die evolutie doorgaat? Denk eens na over het eindpunt. Het is goed mogelijk dat we op een punt gaan belanden waarop graphics niet langer te onderscheiden zijn van de realiteit. En dan? Dan zit je dus te spelen met bijvoorbeeld levensechte hoofdpersonen. Ben je dan niet eigenlijk een live action-game aan het spelen? Denk aan de Phantasmagoria-reeks of het recentere Black Mirror: Bandersnatch. Gezien de reacties op dat soort spellen, heb ik niet het gevoel dat gamers op levensechte graphics zitten te wachten.

Maar hoe zit het dan met gameplay? Ik betwijfel namelijk dat we nog verder kunnen innoveren hierop. Dat komt vooral omdat wij de velen soorten gameplay al geperfectioneerd hebben. Binnen de talloze genres die gaming heeft kunnen we allemaal precies aanvoelen wat goede en slechte gameplaykeuzes zijn. Ontwikkelaars kunnen denk ik alleen nog maar de perfectie hierin proberen te behalen, niet overstijgen.

Maar dat is toch onzin, zou je kunnen tegenspreken? In de afgelopen jaren zijn er talloze games geweest die innovaties hebben aangebracht in het medium. Of tenminste, die relatief nieuwe of ongebruikte ideeën hebben geïntroduceerd. Sommige van die games hebben hun stempel op de gehele game-industrie gedrukt. Denk bijvoorbeeld aan Minecraft en Dark Souls in de begin jaren ’10 of Battle Royal-games een klein decennium later.

Deze redenering zou kloppen. Echter vergeet je dan één belangrijk ding: de markt van games ziet er anders uit dan in die periodes. Ik zie dat de gamingmarkt zich begint te verdelen in twee exclusieve groepen: de peperdure AAA-games en de indies. Natuurlijk zijn er voorbeelden te noemen van de middenweg, maar dat vind ik meer de uitzondering die de regel bevestigt.

AAA-games ontwikkelen wordt duurder en duurder. Hierdoor wordt de drang tot innovatie kleiner en kleiner. Innovatie brengt namelijk een financieel risico met zich mee. Als jij een nieuw idee introduceert, is de kans kleiner dat gamers hiervoor geld uittrekken dan wanneer je al eerder bewezen ideeën toepast. Uitgevers gaan die risico’s liever uit de weg en mijden hierdoor innovatie.

Maar dan zijn er natuurlijk nog de indiegames. Die hebben logischerwijs kleinere budgetten nodig en kunnen daardoor meer risico nemen. Dat is zeker waar, maar indies hebben te maken met een heel ander probleem: marktverzadiging. Het aantal indiegames dat uitkomt is in de afgelopen jaren belachelijk groot geworden. Dagelijks komen er tientallen indies alleen al op Steam uit, waarvan het overgrote deel meteen in de vergetelheid raakt. Natuurlijk hebben we ieder jaar een paar pareltjes die boven de rest uitsteken, maar dat is een fractie van een fractie van wat uitkomt. Er zijn waarschijnlijk veel meer pareltjes die niet meer dan een handjevol spelers zal trekken. Het probleem met indies is dus niet een gebrek aan innovatie, maar dat de innovatie gewoon niet opgemerkt wordt.

Hoe zit het als laatste dan met virtual reality? VR is een vrij nieuwe categorie binnen gaming, maar ook diens impact op het medium lijkt beperkt. Slechts een klein groepje enthousiastelingen binnen het gamingpubliek lijkt zich te wagen aan deze technologie. Wellicht heeft het meer tijd nodig, maar vergeet niet dat eerdergenoemde games als Minecraft en PUBG slechts een aantal maanden nodig hadden om een impact te hebben op de markt.

Maar goed, ik hoop uiteraard dat ik compleet fout zit. Misschien komt er volgende week wel een game uit die ons een compleet nieuwe mogelijkheid qua gameplay laat zien. Dan zijn er tenminste nog steeds nieuwe hoogtes die games zouden kunnen bereiken.