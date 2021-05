Column-nation: Is gamen te competitief geworden?

Vroeger kon je na een harde werk of schooldag gerust thuis komen en je computer opstarten om videospellen te spelen. Je streef niet naar de beste kill count. Het lijkt er steeds meer op dat competitief gamen de industrie heeft overgenomen. Er zijn namelijk steeds minder spellen waar je gewoon kan genieten tijdens het spelen in plaats van streven naar een of andere vorm van dominantie.

Natuurlijk is het fijn om goed te zijn in een bepaalde videospel. Je stopt er veel tijd en moeite in en dan is het logisch dat je beter bent dan andere. Maar als een spel te competitief wordt kan dit nadelige effecten veroorzaken. Neem als voorbeeld het verliezen van een potje. Vaak merk je dat wanneer spelers verliezen door bijvoorbeeld een casual speler in hun team, dat ze al relatief snel de schuld diegene zullen gooien. Als casual speler is dit nooit wen fijn gevoel. Want niet iedereen start een spel op met het doel om per se te winnen. Sommige willen gewoon even genieten en doen dag door middel van gamen.

Of je nou erg competitief bent of juist een casual. Ontwikkelaars moeten hier meer aandacht en besteden want ook zij dragen een steentje bij aan dit probleem. Op gebied van marketing van videospellen wordt de nadruk vaak gelegd op online competitieve gameplay. Het zou fijn zijn als ontwikkelaars meer aandacht zouden besteden aan functies in het spel die eventueel ook gunstig zouden zijn voor casuals.

Aan het einde van de dag is het doel van videospellen dat het zijn consument tevreden stelt. Door middel van casual of competitief gameplay. Veel mensen vergeten af en toe ook dat het niet echt meer is dat een videospel. En soms is het belangrijk om dat ook te erkennen.