Column-nation: Hoe krijg je het uit je smoel, CD Projek Red?!

Ik zal heel eerlijk zijn: er moet al een tijdje iets van mijn hart. Toen CD Projekt Red een paar weken doodleuk aankondigde vanaf vorig jaar meerdere games in ontwikkeling te zullen hebben, knapte er iets.

Even laten zakken

Het was maar goed dat ik die week niet degene was die de column voor zijn rekening had, want ik kan je beloven dat deze een stuk minder vriendelijk zou worden dan nu het geval is. Ik heb nu ook een periode de tijd gekregen om even het hele plaatje te bekijken en wat meer over bepaalde zaken na te denken. Toch blijft mijn gevoel naar CD Projekt Red nog steeds niet echt positief.

Het gaat me niet alleen om het feit dat Cyberpunk 2077 voor mij persoonlijk een grote teleurstelling was, maar ook door de manier waarop deze game ├╝berhaupt op de markt is gekomen. De game was namelijk nauwelijks te spelen op de vorige generatie consoles, terwijl de game in eerste instantie werd aangekondigd toen deze niet eens op de markt waren. Dat de game de torenhoge verwachtingen niet waar kon maken, leek eigenlijk al een feit, maar de troep die CD Projekt Red ervan gemaakt heeft, had nooit in 2020 uit mogen komen.

Bovendien maakte de Poolse ontwikkelaar de term nog belachelijker dan het eigenlijk al is (maar dat is voer voor een andere column) door te stellen dat de game ‘goud’ was gegaan en daarna keihard de game nog een keer aan te kondigen en heeft het de game uitgebracht door allerlei interessante features gewoon eruit te knippen en het maar gewoon te gokken of het aan zou slaan.

Het resultaat is een community die helemaal gesplitst werd over de ervaring zelf, want vooral console-spelers hadden last van de bugs, maar ook PC-spelers liepen ook diverse erg vervelende problemen op.

Eerst goedmaken en dan verder?!

Waar ik naar een tijdje zag dat de ontwikkelaars zelf al aangaven dat de game ook daadwerkelijk een ramp was tijdens de ontwikkeling en er steeds meer gebaren naar buiten kwamen, waar uit moest blijken dat de ontwikkelaar echt alles op alles zet om het te verbeteren, kwam er ook het nieuws dat de ontwikkelaar overweegt om de multiplayer te schrappen. Dat is de standalone game waar ze in eerste instantie gewoon geld voor wilden vragen, weet je nog?!

Waar ik net besloten had om de game maar aan de kant te leggen om te wachten op de current-gen patch en te zien of het dan beter zou zijn, gooide het bedrijf voor mij alleen maar olie op het vuur. Na de catastrofe lancering van de game had ik eigenlijk alleen maar verwacht dat ze de multiplayer alsnog zouden maken en als blijk van ‘goodwill’ deze gratis uit zou brengen, maar nee we schrappen het gewoon omdat de game niet geworden is wat ze ervan hadden gedacht?! Kom op zeg!

Breng eerst maar een goede game uit!

Dus je kan je misschien wel voorstellen hoe ik achter mijn laptop zat, terwijl ik het bericht schreef over hoe de Poolse ontwikkelaar een soort mini uitgever denkt te worden door meerdere AAA-games in ontwikkeling te nemen. Wat emoties schoot het bij mij alle kanten op van eigenlijk wat lacherig naar boos en een behoorlijk teleurgesteld. De ontwikkelaar toonde zo’n drie jaar geleden een demo van een game die ik moest spelen en nu heb ik de game en heb ik niet eens de behoefte om te kijken of er verbetering is nadat de zoveelste update is ge├»nstalleerd. Ik hoop zo dat de Poolse ontwikkelaar zichzelf weer op kan pakken en met de volgende game met een knaller van jewelste komt, maar dat zal alleen de tijd doen leren. Wat vonden jullie van het nieuws dat de ontwikkelaar meerdere AAA-games gaat ontwikkelen? Overdrijf ik een beetje of zijn er meer die er zo overdenken?