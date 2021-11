Column-Nation: Het verhaal van House of Ashes ontleed (SPOILERS)

Gisteren kwam mijn review uit van The Dark Pictures Anthology – House of Ashes. Het is vaak lastig om een verhaalgedreven game te recenseren. Het verhaal staat namelijk centraal bij zo’n spel, maar uit angst voor spoilers wil je er niet te diep op in gaan. Deze keer heb ik echter geluk, want ik kan nu mijn column gebruiken om het verhaal van House of Ashes te ontleden. Ik raad je wel aan om mijn review eerst te lezen, zodat je wat context hebt.

Als ik een verhaal analyseer probeer ik vaak eerst een centraal idee te vinden. Wat is de kern van het verhaal waar hopelijk alle andere elementen aan gelinkt zijn? Een verhaal voelt het meest coherent als de maker(s) vanuit één idee de verhaallijnen ontwikkelen. Voor mijn gevoel is dat bij House of Ashes voor een groot deel het geval.

Als ik één zin moest kiezen als centraal idee, dan was het bekijk dingen vanuit meerdere perspectieven. Nu kan je zeggen dat iedere game van Supermassive dit doet. Je speelt namelijk altijd vanuit het perspectief van meerdere personages. Ik denk echter dat House of Ashes hier nog verder mee gaat. De game speelt zich grotendeels af tijdens de Irakoorlog in 2003. Hiermee krijgen we verhalen te zien vanuit de Amerikaanse en de Irakese kant. Rachel, Eric en de andere Amerikanen naast Salim, Dar en de andere Irakezen. Beide partijen in de oorlog hebben enige nuance en diepgang. House of Ashes doet er verstandig aan om niet één van de partijen als goed of slecht te tonen. Ze zitten beide simpelweg in een vervelende situatie waar bijna niemand van hen om gevraagd had.

The enemy of my enemy is my friend

Oké, het centrale idee lijkt dus goed te passen bij het leeuwendeel van het verhaal. Maar het gaat veel verder. De proloog van de game speelt zich af in de stad Akkad in 2231 voor Christus. Ook hier speelt zich een oorlog af tussen twee facties: De Akkadianen en Gutianen. Het Akkadiaanse rijk wordt geteisterd door droogte en hongersnood, waardoor een strijd om grondstoffen is ontstaan. Het is een duidelijke link tussen dit conflict en de Irakoorlog later in de game.

Supermassive Games laat personages uit beide tijdsperiodes dezelfde dingen doen. In het Akkadia-deel van de game zien we Balathu en Kurum, twee mannen die ieder aan een andere kant van het conflict staan. Door het dreigende gevaar van de monsters, waar ik later op terug kom, moeten deze twee vijanden gedwongen samenwerken. Hetzelfde gebeurt in het Irakgedeelte. Hierin moeten de Amerikaanse Josh en de Irakese Salim ook samenwerken om tegen de monsters te strijden.

The enemy of my enemy is my friend. In de game komt dit citaat meerdere keren langs. Dit ligt denk ik in lijn met mijn centrale idee voor House of Ashes. Je moet sommige zaken vanuit meerdere perspectieven bekijken, ook al moet dat noodgedwongen. Het leert je dat we allemaal ook maar mensen zijn, ook al kunnen sommigen velen anderen de verdoemenis in helpen.

Bijbelvers

Hierdoor moet ik denken aan het citaat dat House of Ashes helemaal in het begin op het scherm zet.

“For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind.”

Dit is een vers uit de Bijbel, specifiek Hosea hoofdstuk 8, vers 7. Het is eigenlijk een oude Bijbelse versie van “Wie zaait, zal oogsten”, maar dan vooral in negatieve zin. Hosea gaat over de aankomende vernietiging van Israël omdat de Heer hen als goddeloos zou beschouwen. Dit lijkt in lijn te liggen met wat het Akkadiaanse rijk in de game overkomt. De Akkadiaanse koning denk namelijk dat de Goden hen hebben vervloekt met honger en dorst.

De quote lijkt meer een samenvatting te zijn van de gameplay dan van het verhaal. Je kan namelijk in House of Ashes keuzes maken die tot de dood van je personages kunnen leiden. Hosea 8:7 is dan een aardig citaat als je het wilt linken met de gameplay en de Akkadiaanse verhaalelementen, maar niet meer dan dat. Niet slecht wat mij betreft, maar het had beter gekund.

Hodgson-expeditie

Echter bevat House of Ashes nog een derde tijdsperiode, eentje die je niet zelf speelt. Als de soldaten zich namelijk door de ondergrondse ruïne wagen, vinden ze bewijs van een eerdere expeditie. Gevonden documenten tonen aan dat het om de Britse Hodgson-expeditie gaat, die gewelddadig eindige toen de monsters de archeologen doodde. Hier laat Supermassive wat mij betreft een prachtige kans liggen.

De Hodgson-expeditie wordt gebruikt om informatie te onthullen over de monsters in de game. Echter blijft het daarbij. Deze verhaallijn had gebruikt kunnen worden om te tonen wat er gebeurt als je zaken niet vanuit meerdere perspectieven ziet. In fictie kan je soms een prachtig punt maken als personages zich niet aan het centrale idee houden. Wat nou als de Britse archeologen ook samen hadden moeten werken met mensen die zij minder achten? Het ware Britten in de jaren veertig, dus er waren genoeg gekoloniseerde volkeren waar ze op neer konden kijken. Supermassive had dit kunnen gebruiken om te tonen hoe dat de Britten tot hun ondergang had geleid. Een gemiste kans.

Drollen en walvissen

Als laatste wil ik het nog hebben over de monsters zelf. Supermassive koos voor vleermuisachtige vampiers. Ze maken er een zogeheten protomonster van: wezens die de basis waren voor talloze vampiermythes over de hele wereld. In het begin vond ik de keuze voor dit soort monsters een beetje arbitrair. Wat linkt deze monsters nu precies aan het centrale idee, dacht ik. Het antwoord kwam aan het einde van het spel. Het wordt namelijk onthuld dat de monsters eigenlijk aliens zijn. Hun ruimteschip, dat ik opvallend veel op een langwerpige drol vond lijken, stortte millennia geleden neer op Aarde. Waar je als speler begint op het Irakese platteland, eindig je uiteindelijk in een ondergronds ruimteschip vol cocons en groene lichten.

Dit was waarom ik het einde van House of Ashes als out there beschreef in mijn review. Het was onverwacht en vermakelijk, wat natuurlijk altijd goed is. De klap op de vuurpijl kwam echter toen er een onthulling over de aliens werd gedaan. De aliens waren niet van nature agressief en vampierachtig, dit werden ze dankzij een parasiet waar ze mee geïnfecteerd werden. De non-geïnfecteerde aliens werden zelfs als vredig en mooi gezien. Hun taal bestond uit prachtige, gezongen klanken, waardoor ik ze even mentaal vergeleek met walvissen.

Hier vond ik weer een link tussen de Irak- en Akkadiaverhaallijnen. De hele game zag ik als speler de monsters als vijanden, terwijl ze eigenlijk zelf ook slachtoffer waren. Dit is ook wat de Amerikaanse soldaten leerden over de Irakese Salim, en vice versa. Mocht dit een bewuste keuze zijn geweest van Supermassive, dan is dit een sterk stukje verhaalvertelling.

De moeite waard

Er zijn nog meer elementen te vinden die passen bij het centrale idee. Echter gaat deze column al richting de 1200 woorden, dus lijkt het me goed om af te sluiten. Ik vond House of Ashes hoe dan ook de sterkste aflevering in The Dark Pictures Anthology tot nu toe. Het over het algemeen sluw in elkaar gezette verhaal is daar een belangrijke reden voor.