Column-Nation: Het verhaal van Ghost of Tsushima ontleed (SPOILERS)

Waarschuwing: dit artikel bevat spoilers over het verhaal van Ghost of Tsushima.

Zoals sommige van jullie wellicht weten is afgelopen dinsdag mijn review van Ghost of Tsushima online gegaan. Korte samenvatting: prima game met erg goede combat en omgevingsdesign. Echter was het verhaal een van de punten die me tegenvielen. Ik vond de ideeën op papier heel sterk, maar de uitwerking ervan stelde me teleur. In deze column wil ik dieper ingaan op het verhaal om uit te leggen waarom ik dat zo vond. Hiermee dus nog een laatste waarschuwing dat ik in dit artikel het gehele verhaal ga spoilen.

Het spel start met de slag bij Komoda Beach. Hoofdpersoon Jin Sakai raakt daar gewond en wordt ternauwernood gered door bondgenoot Yuna. Jin heeft door de game heen in ieder geval een duidelijk doel: verdrijf de Mongolen uit Tsushima. Dit is verhaaltechnisch simpel maar effectief. Het geeft het verhaal een kapstop om interactie tussen de personages aan op te hangen.

Wel of geen eer?

In deze column wil ik het echter hebben over de zogeheten character arc van Jin. Een character arc is de verandering die een (hoofd)personage doormaakt tijdens een verhaal. Vaak leren ze dankzij diens gebeurtenissen een les die een negatieve karaktertrek vermindert of oplost. Niet alleen kan dit een personage sympathieker maken, het toont ook dat de gebeurtenissen impact hebben en belangrijk zijn.

In het begin dacht ik dat Jin’s character arc voor de hand lag. Bij Komoda verloor hij zijn eer en deze moet hij terugverdienen. Dit blijkt onwaar. Jin is zijn eer namelijk helemaal niet verloren, aldus zijn oom Lord Shimura. In plaats daarvan moet hij juist zijn eer opofferen als hij de Mongolen wilt verslaan. Jin kan al die soldaten simpelweg niet aan door ze eervol te bevechten. In dat geval zou hij onvermijdbaar sterven. Daarnaast zou Tsushima (en het vasteland van Japan) ten onder gaan aan de invasie.

Schuldgevoel

Op papier vond ik dit een heel interessant idee. Ten eerste zag ik het niet aankomen, ten tweede betekent het dat Jin de keuze moet maken tussen eer en de overwinning. Dit laat zien dat er (in ieder geval in de conceptfase) een aantal competente schrijvers aan de game hebben gewerkt.

Qua gameplay is er de keuze tussen combat en stealth. Interessant is dat stealth als oneervol wordt gezien door de Samurai. Dit is typisch zo’n voorbeeld van een verhaalelement dat goed wordt opgezet, maar slecht wordt uitgevoerd. De eerste keer dat Jin een oneervolle stealthkill maakt, zie je hoe schuldig hij zich voelt. Wat volgt is een flashback waarin Lord Shimura hem als jongeman leert wat de eervolle wijze van de Samurai is.

Ludonarrative dissonance

Ook dit is heel interessant. Stealth is qua gameplay makkelijker, maar oneervol. Waar dit idee faalt is in diens uitvoering. Er zit namelijk geen enkele negatieve consequentie aan het gebruiken van stealth. Na die eerste cutscene lijkt Jin er niks meer om te geven en sluipt hij met al het plezier door de schaduwen. Af en toe komt zijn schuldgevoel weer terug in cutscenes, maar daar wordt de discrepantie tussen verhaal en gameplay erg groot. Ludonarrative dissonance is een term die we al lang niet meer gehoord hebben, maar hij is hier erg van toepassing.

Dit is dus wat ik bedoel met een goed idee en slechte uitvoering. Het doet me denken aan de eerste Tomb Raider-reboot uit 2013. Daarin was het hele punt dat Lara Croft de pittige tante zou worden die ze in latere games was. Echter huilde ze kort na haar eerste moord, om vervolgens als een maniak alles af te schieten wat bewoog. Game-ontwikkelaars begrijpen inmiddels wat een character arc is, maar zijn er nog niet bekwaam mee.

Nog niet het einde

Een ander goed verhaalconcept is dat Jin twee zijpersonages heeft die verschillende ideeën op hem afvuren. Zijn oom Shimura wilt natuurlijk dat Jin een eervolle Samurai blijft en zijn vijanden traditioneel bevecht. Yuna, de vrouw die hem in het begin redde, wilt koste wat kost het eiland redden van de Mongolen. Zij stimuleert Jin dus om stealth en gifpijlen te gebruiken, waardoor hij eerder de mythische Ghost of Tsushima wordt.

Natuurlijk versla je aan het einde van de game de leider van de Mongolen. Jin heeft dus het eiland gered. Je zou denken dat het verhaal daarmee is afgelopen, maar niets is minder waar. Jin wordt daarna namelijk geconfronteerd door Lord Shimura. Niet alleen vindt hij dat Jin zijn eer verloren is, ook heeft de Shogun (de opperste leider van Japan) hem opgedragen Jin te doden. Daarmee start dus de laatste bossfight tegen de persoon waar Jin zijn hele leven al naar opkijkt.

Minder impact dan gehoopt

In tegenstelling tot andere verhaalelementen was dit moment net zo effectief als bedoeld. Ik vond het vervelend om Lord Shimura te verslaan. Zodra je dat doet, krijg je toch nog een morele keuze. Gun Lord Shimura een eervolle dood of laat hem in leven. Ik besloot voor het eerste te gaan. Dat had hij wat mij betreft verdient nadat hij zo trouw en eervol bleef. De pijn die Jin daarna uitschreeuwde kwam bij mij hard aan.

Toch blijft het gehele verhaal minder impact hebben dan Sucker Punch waarschijnlijk hoopte. Dit komt vooral door droge voice-acting en stijve personage-interactie. Een goed script kan een slecht verhaal worden als acteurs het materiaal slecht overbrengen. Personages beweren trouw te zijn aan landgenoten, vrienden en familie, maar dat werd nergens merkbaar.

Alsnog een prima game

Daarom voelde ik amper iets als personages op dramatische wijze stierven, op Lord Shimura na natuurlijk. De dood van Taka deed me bijvoorbeeld niks. Het meest vervelende vond ik nog de dood van Jin’s eerste paard, maar dat was alleen omdat de dood van dieren gemakkelijk tranen opwekt. Twintig minuten later had je toch weer een ander paard, waardoor de impact snel verminderde.

Conclusie: een goed verhaal schrijven is niet genoeg. Je moet een verhaal ook goed uitvoeren, waar Ghost of Tsushima duidelijk op veel punten gestruikeld is. Toch wil ik benadrukken dat het een erg sterke release is die jouw tijd waard is.