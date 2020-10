Column-Nation: Het duizelt nog na

Nu alweer een paar weken geleden heeft Microsoft/Xbox Bethesda gekocht. Dit voor een duizelingwekkende 7.5 miljard dollar, ik ga een dappere poging doen dit in perspectief te zetten!

Hoeveel is 7.5 miljard eigenlijk?

Dit klinkt als een rare vraag, vind ik ook, maar het dekt de lading. De 7,5 miljard die Microsoft heeft neergeteld om Zenimax (moederbedrijf Bethesda) eigen te mogen noemen en dat is heel veel geld. Om het even te vergelijken, de complete rechten van Star Wars heeft Disney 4.05 miljard gekost, oftewel iets meer dan de helft. Je zal heel hard moeten zoeken naar iemand die Star Wars niet kent, maar vraag aan je overbuurvrouw wat zij weet van Bethesda en je zal een glazige blik ontvangen.

Laten we ook gelijk even de spierballen vergelijken, de 7,5 is ruim een derde van de jaaromzet van Sony’s PlayStation in een jaar waar er geen nieuwe console uitkomt. Xbox verkoopt niet zo goed, maar Microsoft is daarentegen wel een hele grote, zeker in vergelijking met Sony. Microsoft is dit jaar al goed voor zo’n 143 miljard, terwijl Sony niet veel verder dan 75 miljard is. Natuurlijk komen de next-gen consoles nog uit en zullen ze flink omhoog gaan in de cijfers, maar dit is puur om even de twee grootmachten naast elkaar te leggen.

Bethesda

Bethesda is één van de grotere uitgevers met een indrukwekkende stal aan games. Ze komen niet voor in de lijsten van grote uitgevers, maar daar staat Ubisoft ook niet in dus die gebruik ik liever niet (ter referentie, in die lijst staan wel onder andere Tencent Games, Google en Apple). We gaan het uit het geheugen doen, in mijn opinie zijn de grootste uitgevers degene die we steeds terugzien. Denk daarbij aan een 2k, Ubisoft, EA, Activision Blizzard, Square Enix, Bandai Namco en jawel, Bethesda. Van deze uitgevers zijn er een paar die op de achtergrond hun ding doen, en daar heel erg goed in zijn (denk Activision of 2k). Anderen pakken graag de publiciteit op bijvoorbeeld een E3, en daar zijn er maar een paar van.

“Zie het zo, op een normale E3 heb je zeven shows. Drie daarvan zijn van de platformhouders (Nintendo, PlayStation en Xbox) en de andere vier van uitgevers die genoeg materiaal hebben om een uur lang game na game te kunnen showen. Microsoft heeft nu een complete show aan games gekocht.”

Tim Gettys tijdens de podcast ‘Kinda Funny Games Daily’.Dit is zo goed verwoord dat ik de quote wilde gebruiken. Een volle, jaarlijkse show aan games is opgekocht door een platformhouder.

Even voor iedereen die niet heel erg thuis is in de wereld van uitgevers. Bethesda is de studio/uitgever achter onder andere Fallout, The Elder Scrolls (Skyrim), Doom, Wolfenstein en Dishonored. De series, niet alleen losse games, maar de complete series komen bij Bethesda vandaan. Leuk feitje, Fallout New Vegas (volgens vele de beste uit de serie) is gemaakt door Obsidian, een andere studio die door Microsoft is overgenomen..

Next-gen

De aankoop van Bethesda is er eentje die zijn gelijke niet kent. De timing van de bekendmaking is ook erg mooi; de dag voordat de pre-orders van de Xbox Series X/S live gingen. Xbox wil hiermee natuurlijk laten zien dat ze hun eigen stal wel degelijk serieus nemen en een geduchte concurrent zijn voor PlayStation (Nintendo even buiten beschouwing gelaten). Hiermee heeft Microsoft met Xbox en Xbox Game Pass een flinke inhaalslag gemaakt. Toch ben ik van het eerst zien, dan geloven. De afgelopen jaren heeft Xbox heel veel studio’s opgekocht en ze aan hun stal toegevoegd, maar de resultaten blijven uit. Waar de gemiddelde PlayStation first party game eigenlijk altijd wel tussen de 8 en de 10 scoort, blijven de Xbox eclusives steken rond de 7 of 8. Nu is het ook zo dat we nog niet zo veel hebben gezien van de nieuwe Xbox studio’s en wat we wel hebben gezien is veelbelovend (denk aan de nieuwe Hellblade). Maar dan nog, eerst zien, dan geloven.

Voor ons als consument is dit een mooie en vervelende ontwikkeling tegelijkertijd. Nu Bethesda niet meer alleen hoeft te kijken naar waar ze geld kunnen besparen en hun omzet maximaliseren, maar kunnen nu volop focussen op de games. Die games kunnen daar natuurlijk alleen maar beter van worden! Wel gaat het zeer waarschijnlijk zo zijn dat de echt toffe nieuwe games uit de stal van Bethesda een Microsoft exclusiviteit met zich mee krijgen, al dan niet tijdelijk.

Antwoord van PlayStation

Ergens verwachten we een antwoord van PlayStation, dat zij ook even hun spierballen laten zien. Maar de vraag is, welke studio/uitgever voegt echt iets toe aan de al zeer goede line-up van PlayStation’s first party studio’s? Square Enix zou wel een flinke klap kunnen zijn, met games als Final Fantasy en Tomb Raider, maar die zou te duur zijn voor het redelijk weinige extra’s (Final Fantasy heeft al deals met PlayStation staan). De enige die ik kan bedenken is Konami, en dan vooral de rechten van de IP’s. Konami zit al sinds jaar en dag bovenop de rechten van Metal Gear Solid, Silent Hill en Castlevania en laat geen enkele intentie zien om daar iets mee te gaan doen. In de handen van PlayStation zouden die IP’s een tweede leven kunnen gaan leiden. Alleen is het wel al zo dat de studio’s die nu bij PlayStation zijn, stuk voor stuk hele goede zijn. Is er dan wel een nieuwe aankoop nodig?