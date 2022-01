Column-nation: Gotta please em all

Op 28 januari verscheen Pokemon Legends: Arceus exclusief voor de Nintendo Switch. De weg naar die release ging gepaard met de nodige ruis en verwarring. Het lijkt makkelijk om met de vinger te wijzen naar ontwikkelaar Game Freak. Maar is de ontstane commotie eigenlijk wel echt hun schuld?

Wie aan Pokemon denkt, denkt automatisch aan Nintendo. Al sinds 1996 verschijnt er haast jaarlijks een nieuw deel voor één van de consoles van de Japanse gamegigant. Aan het hoofd van de productie staat Game Freak, dat de afgelopen jaren niet gespaard gebleven is van felle kritiek. De Japanse ontwikkelaar wordt door de eigen achterban herhaaldelijk bestempeld als lui; ze zouden enkel uit zijn op snel geld. Voor die kritiek valt op het eerste gezicht wel wat te zeggen. Want wat is er sinds 1996 nou eigenlijk fundamenteel verandert aan de gemiddelde Pokemon-game?



Receptuur voor stagnatie

Bovenstaande conclusie is echter wat reductionistisch. Bovendien ook niet erg eerlijk. Het moet lastig zijn om een Pokemon-game te ontwikkelen. De achterban is geen homogene groep mensen, maar bestaan uit verschillende generaties fans. Ieder met hun eigen warme herinneringen aan de serie. Ieder bovendien met hun eigen wensen en eisen voor een volgend deel. Met elke game moet Game Freak daardoor gedwongen balanceren om iedereen tevreden te stemmen. Dat is op lange termijn het perfecte receptuur voor stagnatie.

🤯 this was pretty spot on for me. How accurate is this for you? pic.twitter.com/hYxAivxSRa — StarSeek (@star_seeking) November 3, 2021

Met Pokemon Legends: Arceus besloten Nintendo en Game Freak dan toch de boel eens flink om te gooien. Daarmee gaven zowel uitgever als ontwikkelaar toe aan de veelvoudig gehoorde wens om de reeks toch eens te vernieuwen. Maar met een dergelijke ingreep kan niet meer automatisch worden geleund op het haast antieke verwachtingspatroon rondom een Pokemon-titel: beginnen in een nieuwe regio waarin je een nieuwe starter-Pokemon kiest om vervolgens acht badges te verzamelen en de Pokemon-League te winnen, terwijl je gaandeweg zoveel mogelijk Pokemon vangt en traint.

Bipolair



Kortom: er was noodzaak aan het scheppen van een nieuw verwachtingspatroon. Een blinde kan vervolgens aanwijzen waar het is misgegaan: de keuze om Legends: Arceus te impliciet profileren als het Pokemon-equivalent van Breath of the Wild. Daarmee werd de achterban een vooruitzicht voorgeschoteld wat toch niet helemaal bleek te kloppen.

The Pokemon Company – de dochteronderneming van Nintendo die verantwoordelijk is voor de oa. de marketing van de reeks – had het begrip open wereld wat losjes heeft geïnterpreteerd. Dat mag rustig naïef worden genoemd. Want zoiets gaat vandaag de dag natuurlijk sneller dan ooit een eigen leven leiden. The Game Company krabbelde terug, gaf toe dat Legends: Arceus meer weg had van Monster Hunter, maar het kwaad was al geschied.

Nu lijkt het alsof Game Freak en The Pokemon Company hier gigantisch hebben zitten blunderen. Maar vergeet niet: beide bedrijven zitten structureel in de hoek waar de klappen vallen. Wat ze ook doen, het is nooit goed genoeg. Met het schuim op de mondrand is er altijd wel een groepje binnen de immense fanbase die moord en brand schreeuwen. Niemand lijkt zo bipolair te zijn over de Pokemon-reeks, als de achterban zelf.

Zuurpruimerij

Dat slingerende sentiment brengt ieder Pokemon-deel een gigantische druk met zich mee. Ook het overwegend positief beoordeelde Legends: Arceus wordt zodoende overschaduwd door negativiteit. Zelfs nu de reeks een nieuw verfrissend pad is ingeslagen, blijken er gigantisch veel ontevredenen te zijn.

Werknemers van Game Freak en The Pokemon Company moeten een aardig dikke huid hebben. Anders houd je dat werk nooit vol. Mochten ze toch last van hebben van alle zuurpruimerij, dan hoop ik dat ze zich troosten aan de gedachte dat Legends: Arceus alweer een verkooprecord heeft gebroken.