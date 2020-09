Column-Nation: Gameplay beïnvloedt mijn gedrag bij het spelen

Games hebben invloed op mensen. Echter gaat het deze keer niet om de berichten die je wel vaker hoort in de mainstream media. Denk aan altijd dezelfde vermoeiende berichten dat games je gewelddadig zouden maken. Ik ontdekte onlangs hoe games op een andere manier invloed op mij hebben, vooral op kleinere onderdelen van mijn gedrag. Deze gedachte kreeg ik recentelijk, aangezien ik twee games parallel aan het spelen ben. Het gaat hier om Spiritfarer en Yu-Gi-Oh: Legacy of the Duelist (beiden overigens aanraders). Dit zijn qua gameplay hele verschillende games en ik merk ook dat ik ze op compleet andere manieren opstart.

De verschillende games

Kort overzicht: Spiritfarer is een 2D management game waarin je geesten van overledenen naar het hiernamaals moet brengen. Dit doe je door allerlei quests voor ze uit te voeren, totdat ze het gevoel hebben dat hun reis naar het hiernamaals kan beginnen. Spiritfarer geeft je een lijst verschillende taken, een hele groep aan zijpersonages en diverse verhaalwendingen.

Aan de andere kant heb je het eerder genoemde Yu-Gi-Oh: Legacy of the Duelist, gebaseerd op de populaire anime en diens spin-offs. Dit is een kaartspel dat je in singleplayer of online multiplayer tegen een tegenstander kan spelen. Het verzamelen van de (ruim 6000!) kaarten en het opbouwen van je deck is een groot gameplay-element. Ook heeft Legacy of the Duelist een campagne, waarin je potjes uit de diverse anime naspeelt.

Wat mij de afgelopen weken is opgevallen is dat ik beide games onderbewust met een andere gedachtegang speel. Ik merk dat ik Yu-Gi-Oh opstart als ik vermoeid ben na een lange dag. Ik kan bij wijze van spreken mijn brein uit zetten en de tijd verdrijven. Het nuttigen van een biertje of een snack komt hier ook vaak bij voor.

Meer energie

Bij Spiritfarer merk ik dat ik me anders gedraag. Het volgen van de dialoog (waarbij ik haast automatisch het verhaal en diens diepere betekenis probeer te analyseren) en de quests kosten meer energie. Ik merk dat ik bij Spiritfarer ook een andere plek voor het gamen kies. Bij Yu-Gi-Oh heb ik mijn gaming-PC op schoot, zodat ik er onderuitgezakt op de bank mee kan spelen. Bij Spiritfarer prefereer ik een bureau, waar ik er haast als kantoorklerk bij kan zitten.

Terwijl ik deze column schreef, vroeg ik me af of de gameplay invloed heeft op de manier waarop ik een game speel. Yu-Gi-Oh is gebaseerd op korte potjes, waarbij je zelden nieuwe informatie hoeft op te nemen. Je kunt redelijk op de automatische piloot die game spelen, wat in mijn geval minder energie kost. Het spelen van dit spel is daarom aantrekkelijker na een lange dag. Bij Spiritfarer is meer aandacht en energie nodig. Vandaar wellicht dat ik onderbewust aan een bureau ga zitten, als het ware voor een daadwerkelijke managementfunctie op een kantoor.

En andere games dan?

Deze gedachtes brachten me terug naar eerdere games die ik dit jaar gespeeld heb. Ik kan me herinneren dat ik bij The Last of Us Part II mezelf isoleerde van anderen. Ik wilde deze verhaalgebaseerde game in mijn eentje ervaren, omdat ik in het bijzijn van anderen wellicht afgeleid kon raken. De nuances en kleine details aan die game zouden me wellicht voorbij gaan, wat ik jammer zou hebben gevonden.

Horrorgames zijn hier ook prima voorbeelden van. Ik geloof dat horrorgames per definitie minder eng worden als je mensen in je buurt hebt. Jezelf geheel onderdompelen in een game is zo goed als alleen mogelijk als je in je eentje bent. En onderdompeling is nu eenmaal cruciaal als een horrorgame je bang zou moeten maken.

Soms kan het allebei in één game

Verder moet ik denken aan Ghost of Tsushima, die mij zelfs meerdere mogelijkheden gaf. In iedere grote sandbox kan je vaak verhalende main quests doen naast wat simpelere sidequests. Dit was een combinatie van de twee games die ik eerder noemde. Ik kon verhaalquests doen wat me meer aandacht en energie kostte (zoals Spiritfarer) of sidequests doen waarbij ik iets hersenlozer potjes combat kon uitvoeren (zoals bij Yu-Gi-Oh).

Zo kan ik waarschijnlijk nog veel meer games en invloeden bedenken. Waar het mij echter om gaat is dat ik mijn daadwerkelijke manier van gamen onderbewust aanpaste aan de game. Zoals eerder gezegd kan dat gaan om de plaats van het gamen, de manier van het gamen en of je mensen om je heen wilt hebben. Herkennen jullie je hier in? Wat voor gedrag oefen jij onbewust uit bij verschillende soorten games? Ik hoor het graag!