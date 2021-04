Column-Nation: Gamende vader

Sinds een jaar ben ik vader en daar heeft mijn vooral het gamen (en slaap) onder te lijden. Maar hoe zit dat nou? En is het erg? Alle vragen die rondom dit onderwerp zijn probeer ik in deze column te beantwoorden!



Van te voren dacht ik vooral, hoera! Een medespeler! Ik had er niet echt bij stilgestaan dat een kind eerst een baby is en zijn eigen handen nog niet herkent als zijnde van hem, laat staan dat hij een controller kan vasthouden. En ik kan je vertellen, het duurt heeul lang voordat hij dat kan. Reken maar gerust op een jaar of vier. Gelukkig is het helemaal niet slecht om nieuw publiek te hebben, je moet alleen wel uitkijken met wat je hem voorschoteld. (nb: ik heb een zoon en zal het dus over ‘hem’ hebben.

Wat speel je?

Ja, eens was dat een hele simpele vraag. Gewoon wat je op dat moment het tofst vindt en daarbij hoef je geen rekening te houden met mensen om je heen. Nu is het zo dat ik zelden momentjes heb dat ik helemaal alleen ben, en kan spelen wat ik wil. Ik moet rekening houden met m’n kind, hij zal meekijken. Ik probeer dus games uit te zoeken die niet per se uit elkaar spattende demonen moet bevatten of andere gruwelijkheden. Dat betekent natuurlijk niet dat er niets overblijft, maar ik beweeg veel meer richting de kleurrijke games om het ook voor hem leuk te houden. Fall Guys is een favoriet geworden bij ons thuis. Naast mijn zoon, kijkt bijna altijd m’n vrouw ook mee. Dus ook daar moet rekening mee gehouden worden. De momenten dat hij ‘s avonds al naar bed is, en het dus tijd is om nog even de PS5 aan te slingeren gebeurt dus eigenlijk nooit alleen. Wij houden wel van chaotische arcade co-op games zoals Overcooked! en Moving Out, en gelukkig kunnen ook die eventueel met kind erbij.

De volgende grote eis die een game bij ons moet hebben, het moet op pauze kunnen. Zo’n beetje alle online games vallen dus per direct af. Mijn zoon houdt er helaas geen rekening mee of ik midden in een sessie zit, en dus kan ik de klok erop gelijk zetten dat ik op een bepaald moment op pauze moet drukken en naar hem toe moet om hem te troosten of weer in slaap te sussen.

Wat dan wel?

Op het moment ben ik net begonnen aan Hitman III, die kan je op elk moment saven en die is wel erg geweldadig, maar niet als je niet begrijpt wat er gebeurt op het scherm. De momenten dat ik daarmee verder kan gaan zijn schaars, maar ook dat is niet zo erg, ik hoef ‘m niet deze week uit te spelen. Hij was ook erg onder de indruk van de vleugels van Fenyx in Immortal Fenyx Rising. Hoewel je daar wel regelmatig in gevecht bent met van alles en nog wat, is die cartoony genoeg om daar mee weg te komen. Ook heb ik vele middagslaapjes en avonden met Eivor in Assassin’s Creed doorgebracht, maar die moet (maakt echt niet uit op welk punt je bent) toch echt uit als hij er weer bij is.

En wat nog meer? Nou, spelen met hem. Maakt niet uit wat, hij vindt alles leuk. Dit is dan wel niet gamen, maar het is het volledig waard. Ik dacht dat ik mijn hardcore gaming zou gaan missen, maar door de komst van m’ n zoontje is de behoefte ook een beetje weggevallen. Dat neemt niet weg dat ik, zodra hij het ook maar een klein beetje snapt, samen met hem ga gamen. Ik wil best aan de slag met Yoshi of Paw Patrol, als hem dat een glimlach bezorgd, dan is dat helemaal prima!

Tot slot

Ik laat het erger klinken dan het is. Dat doe ik overigens niet bewust. Het feit is, er is niets mooier dan een eigen kind hebben en daar elke dag weer van te mogen genieten. Natuurlijk is het veel en zwaar werk, maar alles is het meer dan waard als hij weer een glimlach terug geeft. Daar kan geen enkele game tegenop!