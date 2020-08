Column-Nation: Gamen is slecht voor je?

Gamen leidt tot vandalisme, geweldpleging en zou ontzettend verslavend zijn. Deze argumenten halen geregeld het nieuws met schrijnende voorbeelden. Echter, is dit wel het hele verhaal?

Houd je aan wat basisregels

Ja, er zijn gevallen bekend van mensen die mogelijk zijn beïnvloed door games. Sommigen hebben zelfs inspiratie gehaald uit games met gewelddadige thema’s. Toch ben ik van mening dat we het hier over uitzonderingen hebben. Mensen die voorbij zijn gegaan aan een aantal basisregels.

Voor mij persoonlijk hielp het bijvoorbeeld om realistische games, zoals The Last of Us af te wisselen met een flinke dosis fantasie. Zo heb ik naast mijn PlayStation ook een Nintendo console staan. Daarnaast hielden mijn ouders vroeger goed in gaten welke leeftijdsgrenzen een game had. Al was ik eigenlijk ook niet echt geïnteresseerd in games die ik niet mocht spelen. De leeftijdsbepalingen op games geven in mijn ogen vooral aan hoe echt een game kan aanvoelen en welke thema’s er in deze games aan bod komen. Wees je bewust van de stap die je maakt als je van een 12+ game opeens naar 18+ springt. Het hangt er per persoon van af of jij toe bent aan een 18+ game. Sommigen kunnen dit soort games al aan op 15 jarige leeftijd, terwijl anderen echt beter even kunnen wachten. Hiermee praat ik het natuurlijk niet goed om games te spelen die je eigenlijk nog niet mag spelen. Maar goed, ik heb zelf ook wel eens te vroeg een 18+ geprobeerd, terwijl ik nog geen 18 was.

De tip om verslaving te voorkomen

De laatste en eigenlijk voor mij belangrijkste ‘regel’ is de grens tussen online vrienden en echte vrienden. Nu klink ik misschien als een oude lul, maar ik denk echt dat dit een hoop game verslavingen kan voorkomen. Er was een periode waarin ik echt ontzettend veel online aan het gamen was met onbekenden. Het gaf een kick om nieuwe mensen te ontmoeten van over de hele wereld en daarmee samen te gamen. Het slokte al mijn naschoolse tijd op tot ver in de late uurtjes. Vaak is dit het punt waarop gamers verslaafd raken en niet meer kunnen stoppen. Gelukkig voor mij ontdekte ik op dat moment ook het leven in de kroeg en kon ik deze verslavende lijn doorbreken op een natuurlijke manier. Ik leerde nu nieuwe mensen kennen die niet konden liegen over geaardheid, leeftijd of interesses. Liegen in het echt is namelijk een stuk lastiger 🙂 Er kunnen natuurlijk prachtige virtuele vriendschappen ontstaan, maar blijf altijd voorzichtig met het delen van zeer persoonlijke informatie over jezelf. Wees er niet te afhankelijk van.

De nadelen wegen niet op tegen de voordelen

Gamen kan slecht voor je zijn, net zoals teveel eten, te lang Netflixen of te vaak naar de sportschool gaan. Ik heb hierboven beschreven wat er kan gebeuren als je als gamer te onvoorzichtig omgaat met een aantal basisregels. In een volgende column wil ik dieper ingaan op alle positieve effecten, die zijn er namelijk genoeg. Echter heb ik daar jullie verhalen voor nodig. Ben jij bijvoorbeeld beter in Engels op school dan je klasgenoten of is jouw reactievermogen erg goed? Misschien heb jij wel een bijzonder verhaal die ik mag delen in een vervolg op deze column? Het lijkt mij leuk om niet alleen maar mijn kant van het verhaal te vertellen, maar die van allerlei soorten gamers. Lees bijvoorbeeld ook de ervaring van een andere redacteur.

Overigens heeft deze column er voor gezorgd dat ik mij meer wil verdiepen in wetenschappelijke onderbouwde artikelen over gamen. Misschien dat er binnenkort een update komt met mijn bevindingen. Er zijn namelijk meer ‘regels’ te noemen die geweld of erger kan voorkomen. Daar heb ik zelf alleen geen ervaringen mee gehad, waardoor ik daar ook niet verder op ben ingegaan.

Deze column geeft een bescheiden en korte kijk op de negatieve effecten van gamen. Het is voornamelijk een persoonlijk verhaal zonder verdere wetenschappelijke onderbouwing. Ben jij bang om verslaafd te raken aan games? Praat erover met echte vrienden of neem contact op met hulpverleners.