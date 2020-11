Column-Nation: Gamen is goed voor je?

Het langverwachte vervolg op mijn eerdere column. Kan gamen ook zorgen voor positieve effecten?

Iedereen kan gamen

Het is allang niet meer zo dat games alleen gemaakt zijn voor ‘die nerds’. Er zijn zoveel verschillende manieren om een game te spelen dat iedereen het kan. Sinds de Nintendo Wii is dit alleen maar toegankelijker geworden. Misschien herinneren jullie je nog wel de oma’s en opa’s die intensief aan het bowlen en tennissen waren met hun kleinkinderen. Of wat dacht je van games als Singstar (met een microfoon als controller) op de PlayStation en Kinect op de Xbox. Er is nu dankzij Virtual Reality zelfs de mogelijkheid om volledig in een andere wereld te kunnen duiken, waarbij controllers meer voelen als een verlengstuk dan als een ‘ouderwetse’ controller met knoppen.

Naast de toegankelijkheid in besturing zijn er ook steeds meer game genres voor iedereen. De hierboven genoemde sportgames zoals Wii Sports of de pas uitgebrachte Ring Fit Adventure bijvoorbeeld. Er zijn echter zoveel meer mogelijkheden waar onder andere indie studio’s heel handig op inspringen. Games waarbij je tot rust kunt komen of waar de nadruk ligt op puzzelen. Games met een politieke of culturele boodschap. Er is echt voor ieder wat wils. Vergelijk het maar met het uitkiezen van een film of serie. Het aanbod is zo groot dat het soms moeilijk kiezen is.

Ergens bij horen

Online gamen heeft dit punt heel groot gemaakt, groter dan het al was. Het heeft zelfs een breder publiek dan ooit dankij Twitch en YouTube. Gamers die zo snel mogelijk een Mario level uitspelen of via Twitch een online potje Fortnite streamen. Er kijken soms ontzettend veel mensen naar, helemaal als er een bekend persoon aan meedoet.

Kijken ernaar is leuk, maar er zelf onderdeel van zijn is natuurlijk het mooiste. Het samen opnemen tegen andere teams in grote online games, zoals in de nieuwe Call of Duty bijvoorbeeld. Zie het als het bezoeken van een voetbalwedstrijd. Allerlei mensen uit heel het land komen speciaal naar het stadion om te genieten van de wedstrijd. Er zijn heel veel mensen daar die je niet kent, maar toch voelt het alsof je elkaar kent of wil kennen. Zo werkt het eigenlijk in een online game ook. In het begin ken je misschien niemand, maar al gauw beginnen er mensen tegen je te praten over de uitslag van de laatste game of om te zeggen hoe het ging. Als het balletje dan eenmaal gaat rollen, kan het snel gaan.

Zo geldt dit eigenlijk voor iedere game en het hoeft niet eens online tegen elkaar te zijn. Er zijn zoveel Facebook groepen of Instagram accounts die Animal Crossing inrichtingen bespreken bijvoorbeeld. Het is juist leuk om met bekenden of onbekenden over iets te kunnen praten. Net zoals er groepen zijn die de Harry Potter films ontleden of The Lord of the Rings boeken vergelijken met de films.

Levert gamen ook wat op?

Mijn mening is dat alles waar jij plezier uit haalt iets oplevert. Zonder wetenschappelijk naar gamen te kijken heeft het in mijn geval zeker wat opgeleverd in de ‘echte wereld’. Om te beginnen de ontwikkeling en praktische beoefening van mijn Engels. Op de middelbare school is het vak Engels natuurlijk niet te vervangen door veel te gaan gamen, maar het vult elkaar wel goed aan. Waar de docent misschien vraagt om een aantal Engelse documentaires of nieuwsuitzendingen te bekijken, kun je dit nog eens extra (onbewust) oefenen door een game te spelen met een ingewikkelde verhaallijn. Denk aan The Last of Us bijvoorbeeld. Veel games hebben Engelssprekende cutscenes met Engelse ondertiteling, ideaal dus om meer met Engels in aanraking te komen. Ik was er vaak wel echt bewust mee bezig om de verhaallijnen te begrijpen.

Naast een positieve effect op taalontwikkeling heeft gamen mij ook alerter gemaakt in bepaalde situaties. Gamen vraagt vaak om snel te kunnen schakelen. Als er drie verschillende vijanden op je afkomen moet je snel kunnen denken. In een felle discussie komt deze vaardigheid goed van pas. Dat merk ik ook aan mezelf. Het lukt mij vaak om snel verbindingen te maken en alert te reageren op argumenten van de andere persoon. Echter is het niet alleen maar geestelijke alertheid. Gamen helpt in mijn geval ook om fysiek sneller te reageren op bijvoorbeeld het vallen van een glas of het ontwijken van een fietser op straat.

Gamen staat niet los van de rest

Game verslaving is een probleem, net zoals iedere verslaving. Daar moet niet licht over gedacht worden. Het is fijn om te weten dat er hulpverleners zijn die ondersteuning kunnen bieden. Het hoeft alleen niet te betekenen dat gamen in zijn algemeenheid iets slechts is. Er zijn zoveel positieve effecten te noemen dat ik nog wel even had door kunnen gaan. Denk aan de hersenactiviteit, de creativiteit die wordt opgeroepen bij bepaalde games of het omgaan met heftige onderwerpen.

Na mijn eerste column over de nadelen van gamen heb ik veel persoonlijke reacties ontvangen via social media en de website, dank daarvoor. Het gaf mij de doorslag om dit artikel te schrijven. Veel van bovengenoemde positieve effecten kwamen namelijk bij meerderen van jullie terug. Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in deze column denk ik dat jullie het wel grotendeels met mij eens kunnen zijn toch? Zo niet, dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Deze column geeft een bescheiden en korte kijk op de positieve effecten van gamen. Het is voornamelijk een persoonlijk verhaal zonder verdere wetenschappelijke onderbouwing. Ben jij bang om verslaafd te raken aan games? Praat erover met echte vrienden of neem contact op met hulpverleners.