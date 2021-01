Column-Nation: Een zeven is de nieuwe vijf

Laten we reëel zijn: wanneer je het nieuwste spel met smacht anticipeert en dit van reviewers een 7 ontvangt, dan ben je diep teleurgesteld vanwege het lage cijfer. De zeven is namelijk de nieuwe vijf. Zijn wij als reviewers hier medeverantwoordelijk voor?

Wanneer moderne AAA spellen onder de acht scoren als gemiddelde, dan spreken we allemaal over een teleurstelling. Scoort het een zeven, dan is het een flop. Het is bijna niet meer voor te stellen dat een spel gewoon ‘goed’ kan zijn in plaats van het perfecte spel dat zeker zal meedoen om de GOTY awards. Een zeven voelt als een klap in het gezicht voor gamers die al tijden wachten op hun nieuwste spel. Toen PCGamer Cyberpunk 2077 een 7,8 gaf, was het internet laaiend over dit lage en beledigende cijfer. Het lijkt net alsof je het spel een onvoldoende geeft, terwijl in de realiteit een zeven een ruim voldoende is. Er zijn zelfs ontwikkelaars die in hun woede contact met je opnemen als je hun nieuwste GOTY kandidaat niet hoger dan een acht wil geven. Je kan daarom gemakkelijk zeggen dat wij reviewers hier medeverantwoordelijk voor zijn, omdat wij té snel een negen of zelfs een perfect tien koppelen aan de nieuwste hit. Tot een zekere hoogte kan ik hier mij in vinden, maar ook weer niet.

Ik weet dat ik zelf in het verleden té snel hoge cijfers heb gegeven doordat ik overweldigd werd door de eyecandy én earcandy die uit de nieuwste AAA-titel kwam rollen, als een golf die mij meenam. Als reviewer heb je maar een zeer beperkte tijd om jezelf op het spel te storten en grote spellen doen er alles aan om jou te overdonderen met hun audiovisuele geweld. Dit is de eerste indruk die je krijgt en ook hetgeen wat het meeste bij je blijft als je bezig bent met het schrijven van jouw oordeel. Het gebeurd daarom wel vaker dat je na een paar maanden toch wel scheuren ziet in de schoonheid, dat je de beperkingen en tekortkomingen ziet die je eerst niet zag. Dit is naar mijn idee één van de redenen waarom reviewers AAA-titels vaak een hogere score geven, ook voor spellen die achteraf toch niet zo mooi opdrogen door de maanden of jaren heen.

Er is ook een wat minder mooie kant aan dit verhaal en dat is de druk vanuit studios. Alle mooie voordeeltjes die je krijgt als website, YouTube kanaal of magazine – denk aan review copies, snoops en andere leuke cadeautjes – kunnen zo weer van je worden afgenomen. Grote ontwikkelaars kunnen hierdoor de druk hoog leggen om hogere cijfers te geven, ook op een indirecte manier: denk aan grote feesten die alleen beschikbaar zijn voor bepaalde journalisten, of dat je bij een sneakpeak altijd wordt gecomplimenteerd door een mooie dame die zegt dat ze het ‘zo fijn vindt dat je er bent’. Natuurlijk laat je je hier niet bewust door beïnvloeden, maar het zijn allemaal factoren waardoor je wellicht wat minder de nadruk legt op de pijnpunten van hun nieuwste product. Subtiele én onsubtiele druk wordt er uitgeoefend tot in grote mate, totdat je zelfs vanuit een helikopterzicht kan zeggen dat het een grote poppenkast is.

Dit is echter de cynische kant van mij, al zit er naar mijn idee wel een kern van waarheid in. Spellen zijn eenmaal op veel vlakken beter geworden: je krijgt steeds meer waar voor je geld qua graphics en inhoud. Studios worden steeds groter, de techniek wordt steeds geavanceerder, er wordt steeds meer geld ingepompt om jou een cinematische ervaring te geven waar je 30 jaar geleden nooit van had gedroomd. Spellen worden gratis geüpdatet, je kan de levensduur gemakkelijk verlengen door DLC aan te schaffen én er is altijd wel iets te doen nadat je de aftiteling hebt gelezen. Uiteraard zitten er grote nadelen aan het moderne gamen die wij met z’n allen maar al te graag willen uitlichten, maar we kijken vaak te weinig naar het feit dat we ongelooflijk ver zijn gekomen op het maken van geweldige spellen. Niet alleen op technisch vlak, maar ook qua ervaring.

Ten slotte wil ik nog afsluiten met een voorbeeld. We hebben namelijk met zijn allen het idee dat wij ‘vroegâh’ scherpere cijfers gaven en dat wij als publiek meer vrede hadden met een zeven of een acht. Ik weet echter nog heel goed dat onze concullega’s van de Power Unlimited in 2001 een 8,2 gaven voor Metal Gear Solid 2 op de PlayStation 2 en dat ie-de-reen daar over struikelde. De gamewereld sprak schande van dit lage cijfer en er werd geëist dat het cijfer hoger moest worden. Alweer 20 jaar geleden, maar het klinkt mij wel bekend in de oren…