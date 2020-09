Column-Nation: Geen crisis voor gamers

Voor velen is de coronacrisis een zeer vervelende tijd. Men kan niet op vakantie en veel mensen zitten zonder werk. Daarbovenop komen ook nog eens maatregelen die meer voor stress zorgen dan geruststelling. Echter, als gamer trek je tijdens de crisis aan het langste eind. Nooit eerder was gamen zo’n geschikt tijdverdrijf als in 2020.

Prima excuus

Want wat voor veel mensen als een vloek aanvoelt is voor de gemiddelde gamer een zegen. Het liefste sluiten wij gamers ons op met onze favoriete game, om zo nu en dan wat te eten of naar de wc te gaan (slapen doe je als je dood bent). Toen ik nog bij mijn ouders woonde kreeg ik vaak te horen als het mooi weer was dat ik naar buiten moest gaan. “Het is veel te mooi weer om in zo’n donker hol te zitten!”, kreeg ik dan te horen. Als Hollander lijkt het wel heiligschennis om niet meteen naar buiten te sprinten bij het eerste straaltje zon. Om die reden grijp ik elk excuus aan om binnen te kunnen blijven. Dit jaar lijkt daarom op een cadeautje van de game-goden: “Killer” virus buiten? Zo veel mogelijk binnen blijven? No problemo!

Genoeg keuze

De ene leest een goed boek, de ander kijkt Netflix, sommigen gaan klussen of tuinieren. Er zijn talloze manieren om je thuis te vermaken. Toch gaat er qua zuiver escapisme niks boven gamen. Bij het gebrek aan één buitenwereld hebben wij gamers honderden alternatieven om uit te kiezen. De simulaties gaan van abstract naar hyperrealistisch en bieden een toevlucht aan onze wildste fantasieën. In een tijd waarin stress en depressies op de loer liggen kan gamen voor de nodige ontspanning zorgen. Zo lijkt Animal Crossing: New Horizons op de perfecte tijd te zijn uitgebracht (wat ook aan het aantal verkochte exemplaren te zien is). Het is een spel waarin in principe niets moet, een mooi metafoor voor een tijd waarin niks kan.

Post-Apocalypse now

Bovendien zijn er massa’s games die zich afspelen in een post-apocalyptische wereld. Neem bijvoorbeeld The Last of Us: Part 2. Een wereld waarin een cordyceps-achtig virus alle geïnfecteerden verandert in paddenstoel-monsters. Of Death Stranding, een wereld waar de dood is aangespoeld en de laatste levenden schuilen voor het onzichtbare gevaar. Vooral het thema van een onzichtbaar gevaar toont een griezelige overeenkomst met de tijd waarin we leven. Maar het is gelukkig lang niet zo slecht gesteld met ons. Kortom, het ervaren van deze alternatieve realiteiten kan een positief effect hebben op hoe je de werkelijkheid ervaart. Hierdoor weet een gamer tijdens een crisis dat het altijd erger kan.

Big business

Ook de industrie profiteert duidelijk van de coronacrisis. Zo hebben Nintendo en Sony het beste kwartaal in tijden gehad, wat natuurlijk alleen maar goed is voor de gamers. Volgens Reuters is de verwachte omzet van de game-industrie dit jaar vier keer dat van de filmindustrie van afgelopen jaar. Ondanks dat Microsoft als enige toe heeft gegeven dat de crisis de ontwikkeling van hun games vertraagt, komen Xbox Series X en S op de verwachte tijd uit. Zo lijken de lanceringen van de next-gen consoles een kers op de taart te zijn van een perfect jaar voor gamers.

Don’t worry, play happy

Uiteraard hoop ik dat de samenleving zich weer herstelt en we weer kunnen leven zonder al die beperkende regeltjes. Maar ik denk dat ik voor meerdere gamers spreek als ik zeg dat wij de perfecte afleiding hebben in deze gekke tijd. Het is jammer dat de grote conventies online waren dit jaar, maar dat is dan ook wel het enige waarin de crisis een nadelig effect had voor gamers. Voor iedereen heb ik een simpele boodschap: veel sterkte en schaam je vooral niet als je dagen achter elkaar aan het gamen bent. Als er ooit een tijd was om ongegeneerd te gamen, dan is het nu wel!

Hoe heb jij 2020 tot nu toe ervaren? Zit jij ook meer te gamen? Welke games hebben je door de quarantaine heen geholpen? Laat het weten onder deze column!