Column-Nation: Een ode aan Pasen

De tijd van teveel chocolade eitjes eten en matses met jam happen is weer aangebroken. Pasen! Een heerlijk lang weekend die vaak het begin van het lekkere weer inluid. Ik zie het als een leuke kans om eens te kijken naar hoe we Pasen, eieren en konijnen in games zijn tegengekomen.

Allereerst natuurlijk; Vrolijk Pasen gewenst allemaal! Hopelijk hebben jullie je inmiddels volgegeten tijdens de paasbrunch, alle eitjes in de tuin gevonden en zijn jullie klaar voor een lekker potje gamen. Zelf maak ik naast de nodige paasversnaperingen vooral goed gebruik van het (lange) paasweekend om een goede mix te vinden tussen met familie dingen doen en een lekker potje gamen. Hoe ga je anders die extra vrije dagen door komen? Precies!

Een echte game omtrent de paashaas, die wij de titel Easter Bunny: The Lost Chocolate Egg zouden geven, is er niet echt. Wel zijn er verschillende games die onderdelen hebben die we aan Pasen kunnen relateren, zoals konijnen, kippen, (grote) eieren en natuurlijk de welbekende Easter Eggs.

Jazz Jackrabbit

Dit kleine lijstje wil ik graag aftrappen met Jazz Jackrabbit. Het is voor mij een game die ik mijn jonge gamerjaren heb gespeeld en waarvan ik nog steeds graag naar de epische soundtrack luister. Dit stoere konijn speelde samen met z’n twee makkers de hoofdrol in een aantal toffe platformers eind jaren 90. Met zijn zwevende skateboard en futuristische wapens wist elke keer de wereld weer te redden. Het tweede deel in de reeks heeft zelfs een level geweid aan de paashaas! Maar laten we eerlijk wezen, Jazz Jackrabbit is vele maal cooler dan de paashaas ooit zal zijn.

Rabbids

Om nog maar even door te gaan met konijnen, wie heeft inmiddels de welkbekende Rabbids nog niet voorbij zien komen. Vrij recent nog hebben ze een grote aangenomen op de Nintendo Switch in de toffe game Mario vs. Rabbids: Kingdom Battle. Echter, komen deze grappige, maffe konijntjes heel ergens anders vandaan. Zo hebben we ze voor het eerst gezien in Rayman Raving Rabbids, een party game uit 2006. In de game staan minigames centraal en heb je een viertal categorieën waar je uit kunt kiezen: Bunny Hunt, Challenges, Sports en Shake Your Booty. Later is er nog een tweede deel van verschenen die erg goed verkocht werd, in totaal zo’n 14 miljoen exemplaren. Zelf heb ik deze versie veel op de Wii gespeeld, wat voor erg leuke momenten heeft gezorgd. Het ziet er nu niet meer uit, maar check toch vooral een klein beetje gameplay hieronder.

Billy the Hatcher

Om nu maar even twee vliegen in een klap te slaan; de kip en het ei. Billy the Hatcher doet beide in een keer door zichzelf als kip te verkleden en grote eieren rond te duwen. Het land van de kippen, Morning Land genaamd, wordt aangevallen door een groep met vervelende kraaien en het is aan jou om ze te verjagen. Dit doe je niet door ze aan te vallen met je vuisten of zwaarden, maar door een groot ei rond te rollen. Billy kan zelf namelijk niet zo gek veel, maar zodra hij een ei vind is het menens.

Het is een erg leuke platformer waar ik toch wel een aantal uurtjes vermaak aan heb gehad, maar helaas is de game commercieel gezien gefopt. Een ‘magere’ 250.000 kopietjes zijn over de toonbank gegaan en dat was helaas niet voldoende om een vervolg te maken, wat de ontwikkelaars wel wilde. We hebben de kleine held nog wel terug zien komen voor Sonic & Sega All-Stars Racing en Sonic Riders: Zero Gravity.

Easter Eggs

Niet perse één game, maar iets wat we in verschillende games terug zien. De naam verwijst simpelweg naar het paaseitje, die doorgaans met Pasen worden verstopt om vervolgens gevonden te worden door hordes kinderen (en sommige, enthousiaste volwassenen). Dus hoe heeft dit iets met games te maken? Nou, sommige ontwikkelaars vinden het leuk om kleine ‘eitjes’ te verstoppen in games. Dit in de vorm van grapjes, onderdelen uit andere games of films of andere verwijzingen naar iets wat eigenlijk niet thuis hoort in die omgeving. Om maar een paar voorbeelden te noemen, de Rabbids die we net besproken hebben komen in bijna alle Ubisoft games voor. We zien ze als pluche in een appartement in The Division, in Assassin’s Creed Odyssee staat er een in de kast vlakbij de Animus en ook in Watch Dogs kun je een groepje Rabbids rondom een tv in een verlaten gebouw vinden.

Dit zijn natuurlijk kleine voorbeelden, maar soortgelijke verwijzingen vind je dus in heel veel games. Hieronder vind je een kleine compilatie van een aantal bekendere, maar als je verder zoekt op Youtube, of andere sites, vind je hordes van deze leuke geheimpjes. Het is maar goed dat andere ze zo goed kunnen vinden, want net als vroeger, kom ik altijd met lege handen thuis.