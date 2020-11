Column-Nation: Food for Thought

Ik wilde dit stukje digitale ruimte eigenlijk benutten om een reactie op Niek’s column van vorige week te geven. Dat bewaar ik echter voor een andere keer. Ik zit namelijk met andere vragen.

2020 is tot zover een verre van feestelijk jaar gebleken. De onthoofding van een Frans docent lijkt de aftrap te zijn geweest voor nog meer terroristisch geweld. Het is door corona ook nog maar even afwachten hoe onze economische toekomst er precies uit gaat zien. En dan vergeet ik nog een hele rits noemenswaardige gebeurtenissen.



Met al dat wat er om ons heen gebeurt zou je toch denken dat er vast wel een ontwikkelaar en/of uitgever is die hier iets mee kan, en misschien zelfs mee moet. De videogame-industrie heeft al geruime tijd de ontembare ambitie om zo’n beetje de grootste bron van entertainment te worden. Maar wie de koning wil worden van alle media, moet ook niet schromen om grotere- en vooral volwassen onderwerpen aan te pakken.

Videogames als interactief venster

Begrijp me niet verkeerd: ook ik kan genieten van toffe titels puur gericht op entertainment. Hersenloos vermaak is nou eenmaal een zeer welkome uitlaatklep temidden van de dagelijkse sleur. Er is echter ook genoeg ruimte voor andere en vooral wat serieuzere smaken.

Videogames als interactief venster op andere realiteiten, ik zie dat wel zitten. Waar je in films, boeken en muziek vooral een passieve bezoeker bent, bieden games de mogelijkheid om ons actief te laten participeren. En dat biedt kansen om ons op andere manieren bepaalde onderwerpen te laten ervaren.

Overigens zeg ik niet dat dit in de vorm van tenenkrommende educatieve / serious games moet worden gegoten. Die zijn vooral voor non-gamers. Ik zeg ook niet dat dit soort titels de omvang van een AAA-game moeten hebben. Denk eerder aan iets kleinere snacks die je tussendoor speelt. ‘Food for Thought’ zou je het kunnen noemen.

Meer dan alleen vermaak

Van de grote uitgeverijen hoeven we het in ieder geval niet te hebben. Die tak van de industrie lijkt liever bezig te zijn met met het implementeren van nog meer lootboxes en het bedenken van nog meer andere vernuftigheden om geld te verdienen.

Gelukkig zijn er ook kleinere studios die wel in dit gat kunnen springen. Zo las ik laatst dit artikel van Edward Hawkes over Papers, Please, een videogame die je in de huid laat kruipen van een ambtenaar werkzaam bij de immigratiedienst. Jouw taak is simpelweg om te bepalen of iemand wel of niet het land in mag komen.

Een titel als Papers, Please is interessant omdat het je confronteert met je eigen opvattingen omtrent een toch wel gevoelig onderwerp. Zodoende wordt een videogame opeens een gereedschap om te kunnen reflecteren en te kunnen groeien.

Papers, Please is voor Hawkes overigens onspeelbaar. De schrijver in kwestie is namelijk dyslectisch. Niet zo handig natuurlijk in combinatie met een text-based game. Zowaar komt hij direct met een goed idee: een videogame die de ongemakken van dyslexie voelbaar kan maken. Kom maar door zou ik zeggen.

Er zijn natuurlijk nog veel meer maatschappelijk relevante onderwerpen die zich goed zouden kunnen lenen voor een videogame. Met een jonge generatie die bewuster lijkt dan alle voorgaande generaties is er op dit moment misschien ook meer dan genoeg draagvlak voor dit soort videogames.

Waar zijn ze?



Mocht je nu denken ‘wat een gezeik, soms wil ik gewoon lekker ontspannen’ dan geef ik je deels gelijk. Soms is het ook lekker om het verstand op nul te zetten. Niet elk film, elk boek, elk liedje hoeft per se een diepere laag te hebben. Klopt, maar dat betekent toch niet dat er daarnaast geen ruimte is om ook wat serieuzere materie aan te bieden?

Met BioShock schonk Irrational Games ons in 2007 een videogame met daarin het complexe filosofische werk van Ayn Rand. The Last of Us en God of War wisten in de vorm van vaderschap ook een serieus thema aan te raken. Ook in AAA-land is er dus ruimte voor. Dat is echter meer uitzondering dan regel.

De titels die wellicht ook een maatschappelijk relevant verhaal hebben, die ook iets inhoudelijks te zeggen hebben, die titels sneeuwen onder. Het zijn vaak games die gemaakt worden door een klein team, of misschien zelfs één persoon. De eigenlijke hobbyisten die dag in dag uit als een bezetene werken om alles perfectioneren. Hoe hebben zij tijd voor zaken als marketing?

Misschien moet ik dus meer mijn best doen om dit soort videogames te zoeken? Misschien zijn ze inmiddels bedolven geraakt onder het commerciële geweld van grotere AAA-titels van grotere uitgeverijen met nog grotere budgetten? Wellicht is het als Gamingnation daarom juist onze taak om deze titels te zoeken een podium bieden? Ook die vragen bieden Food for Thought.