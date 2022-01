Column-Nation: Een (druk) nieuw jaar

Het mag nog net toch? Een gelukkig nieuw jaar voor iedereen! We gaan er weer iets moois van maken, met mooie artikelen, tof nieuws en leuke reviews. Waar vorig jaar het jaar was waarin games werden uitgesteld, is dit jaar dus het jaar waarin alles moet uitkomen, toch! Of gaat dit opnieuw niet gebeuren?

Laten we om te beginnen eens kijken om welke titels dit allemaal gaat, het is namelijk een forse lijst:

Hogwarts Legacy

Lord of the Rings: Gollum

Prince of Persia: Sands of Time Remake

Gran Turismo 7

Gotham Knights

Resident Evil: ReVerse

Axiom Verge 2

God of War Ragnarok

Sifu

Horizon: Forbidden West

Dying Light 2

Shadow Warrior 3

En nog een aantal meer!

Als ik naar dit lijstje kijk, word ik zowel enorm blij, als ietwat bedroeft. Het is natuurlijk prachtig om te bedenken dat er op z’n minst een AAA-game per maand op de plannin staat, zonder de games mee te rekenen die al voor dit jaar gepland zijn, zoals Elden Ring en Breath of the Wild 2. Als recensenten is dit natuurlijk een heerlijke situatie, zo kan iedereen wel een game oppakken die binnen zijn of haar straatje ligt. Een goed vooruitzicht dus! Waarom wordt ik er dan ook droevig van? Omdat ik nu al weet dat ik games moet laten varen. Als (drukke) vader van een baby heb ik beperkter tijd, dus 80 uur in zowel Elden Ring als in Horizon steken wordt al een immense uitdaging. Tegen die tijd dat ik dat heb gedaan komt God of War Raganork al weer uit. Ik krijg nu al een beetje paniek om de nieuwe backlog die ik ga opbouwen. En ik heb de vorige nog niet eens weggewerkt. Dit is natuurlijk, besef ik mij goed, een luxe probleem.

Nu is de vraag natuurlijk; gaat alles dit jaar wel door, of kan ik begin volgend jaar weer een column hierover schrijven. Een aantal games staan natuurlijk gepland, ook op de korte termijn, zoals Horizon en Sifu. Ik kan me niet voorstellen dat deze games opnieuw uitgesteld gaan worden. Feit is wel dat we nog steeds ten tijden van een pandemie leven. Dit was vorig jaar, en terecht, voldoende reden om al deze games uit te stellen. Nu is het natuurlijk wel zo dat we veel meer gewend zijn aan werken vanaf huis, maar er zullen ook genoeg mensen zijn die er inmiddels helemaal doorheen zitten, met al het thuis zijn en gebrek aan contacten.

Prioriteiten

Nu is het natuurlijk vele malen belangrijker, voor wie dan ook, dat de eigen gezondheid voorop wordt gesteld. Dus gaan we wederom alle toptitels van dit jaar uitstellen, ten behoeve van ieders (mentale) gezondheid, dan graag! Als het voorkomt dat er bedrijven gaan crunchen, dan speel ik zo’n game liever een jaar later. Natuurlijk balen we dan even, maar naderhand is het bijna altijd een goede keus.

Plus, ik zou niet liegen als ik zeg dat ik bijvoorbeeld Elden Ring of Horizon: Forbidden West liever een maand later zou zien, zodat ik ze allebei kan spelen. Zelfs zonder kids, wie heeft er nu tijd voor al deze enorme games in februari? Wie vraag ik je!

Dus, 2022, laten we er samen voor zorgen dat het zowel een jaar wordt waarin bergen met toffe games uitkomen, maar ook voor betere omstandigheden voor de harde werkers die alle (uitgestelde) pareltjes voor ons in elkaar knutselen. Want als we niet oppassen, komt er vanzelf een moment dat we geen games meer krijgen doordat iedereen met burn-outs thuis zit. Laat me ook vooral weten welke uitgestelde game jij graag dit jaar wilt gaan spelen en welke je misschien wel laat schieten voor een anderen, ik ben erg benieuwd!