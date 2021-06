Column-nation: E3 kende natuurlijk maar één winnaar

Nee we hebben het niet over wie de beste E3 persconferentie had, maar welk soort gamers het beste pakket in handen lijken te hebben.

Om heel eerlijk te zijn, vond ik de E3 persconferentie van Microsoft niet echt heel sterk. Een van de verbeterpunten die het bedrijf doorgevoerd heeft, is door niet bij elke trailer een voice-over “World Premier” te laten roepen, maar voor de rest lijkt in het veel dingen een herhaling van zetten.

Het werd wederom een show van 90 minuten waarin maar liefst 30 games werden getoond en daarvan waren een aantal games die we niet hadden verwacht en een hoop games waarvan we eigenlijk wel zeker wisten dat die voorbij zouden komen.

Een paar van die verrassingen waren natuurlijk Redfall en de nieuwe game van Avalanche (Contraband). Redfall zag er op zich wel interessant uit en van laatstgenoemde moest ik zelfs de naam opzoeken (om maar even aan te geven wat voor indruk de game heeft achtergelaten). We weten dat het een open wereld game is die in co-op gespeeld kan worden, maar voor de rest is het nogal mysterieus.

Van Redfall kregen we bovendien geen gameplaybeelden te zien en hierdoor krijg ik het vermoeden dat het nog heel lang gaat duren voor deze games komen.

Ook Starfield wist bij mij geen hele sterke indruk achter te laten. De trailer zag er mooi uit hoor, maar het was zeker geen gameplay wat we zagen en heeft Microsoft in het verleden niet al te vaak geprobeerd te imponeren met nietszeggende trailers?!

De echte winnaar

Voor ik deze column helemaal vol schrijf met wat er bij Microsoft beter kan, wil ik toch weer even terug naar de positieve gedachte achter dit verhaal. Microsoft heeft namelijk wel laten zien dat abonnees van Xbox Game Pass goud in handen hebben en relatief goedkoop kunnen gamen. Oke, je koopt geen games maar huurt ze en ook levert het niks op als je jouw console weer van de hand doet, maar het geeft natuurlijk wel waar voor zijn geld.

Je hebt namelijk ten alle tijden een bibliotheek van ruim 100 games tot je beschikking en sinds kort kun je dus ook alle Xbox Game Studios games vanaf de release spelen zonder daar de “volle mep” voor te betalen. Met een beetje slimmigheid kun je het zelfs relatief goedkoop aan een abonnement komen, maar ook voor de €13,99 die Microsoft voor de Ultimate versie van Xbox Game Pass vraagt, krijg je een hoop waar voor je geld. Helemaal als je erbij bedenkt dat je ook nog eens EA Play er bij hebt zitten. Het is natuurlijk nog maar de vraag of de kwaliteit van de nieuwe games (voornamelijk de games die zich nog moeten bewijzen) hoog zullen zijn, maar ik denk dat de concurrentie toch nog even achter zijn oren moet krabben.

Waar Sony al een soort van concurrentie op Game Pass heeft, lijkt Nintendo hier (vooralsnog) geen heil in te zien. Sony loopt wat kwantiteit nog flink achter, maar heeft zo nu en dan nog wat leuke games die de revue passeren, maar ik denk als een Nintendo een dergelijke service zou introduceren zijn een nieuwe gat in de markt kunnen slaan.

Ook Sony zal toch op den duur met een goede reactie moeten komen, want alhoewel het bedrijf op dit moment het momentum lijkt te hebben, zullen ze met de steeds groter worden groep Xbox Game Studios-ontwikkelaars toch met een antwoord moeten komen voor het “Netflix van gamen”.

Maar zolang dit niet gebeurd verklaar ik de groep Xbox Game Pass-abonnees als de grote winnaar van de afgelopen E3. Met games als Forza Horizon 5, Motorsport, Fable, Hellblade 2, Halo Infinite en nog veel meer heb je de komende jaren niet te klagen als je een abonnement hebt!