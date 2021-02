Call of Duty heeft vorig jaar een ongekend succesvol jaar gekend. Met een totale omzet van 3 miljard dollar, waarvan 1 miljard alleen al aan Call of Duty Mobile, zou je toch zeggen dat er wel eens geïnvesteerd kan worden?!

Het gaat hier eigenlijk in eerste instantie om Warzone, een free-to-play Battle Royale, die de markt nog steeds voor een groot gedeelte in zijn greep heeft. De game wist de realistische manier van spelen uit de reboot van Modern Warfare perfect te combineren met de gameplay die een Battle Royale met zich meebracht. Het is voor mij persoonlijk ook zo’n game geworden die je ‘even’ tussendoor kunt spelen, maar vaak vervolgens naar een paar uur pas aan de kant legt.

Toch is de game alles behalve perfect en lijkt het erop dat we eerder kunnen verwachten dat er bugs terugkeren dan dat deze game ooit helemaal bugvrij wordt. Het is bij iedere seizoen weer een terugkerend dingetje en met de intrede van de wapens en operators was het een aantal maanden(!) een drama met terugkerende glitches en overpowered wapens en dan heb ik het nog niet eens gehad met het ergste probleem: cheaters.

Voor console-spelers is er dan wel de mogelijkheid om ze te vermijden door cross-play uit te zetten en de berichten die aanroepen om het toch aan te zetten te negeren, maar het is iets wat eigenlijk al lang had ingeperkt had moeten worden. De eerste oplossing was natuurlijk een slimme manier. Infinity Ward zorgde namelijk dat de cheaters bij elkaar in een lobby terechtkwamen, maar is natuurlijk geen optie voor de lange termijn.

Ik kan me niet voorstellen dat er geen definitieve manier is om deze gasten te bannen. Op dit moment worden alleen de accounts geband, maar dat is als dweilen met de kraan open. De cheaters maken gewoon een nieuw account aan en gaan verder waar ze zijn begonnen. Geef die gasten gewoon een permanente IP ban, want het enige wat ze doen, is het spelletje voor een ander verzieken!

Investeer, Activision!

De populariteit van Warzone lijkt op dit moment namelijk wat over diens hoogtepunt heen. Niet iedereen bevalt het feit dat de Cold War wapens zijn toegevoegd en de afgelopen weken zijn er veel terugkerende glitches geweest die het spel langzaamaan onmogelijk om te spelen. Net nadat we de hele drama met de DMR/ Type 63 achter de rug hebben.

Ondanks dat Activision onlangs beloofde dat er meer gedaan wordt aan cheaters en Raven Software maandelijkse updates zal geven, blijf ik nog sceptisch. Als je een game met een gigantisch verdienmodel niet eens kan voorzien van goede anti-cheatsoftware of zelfs zonder bugs vraag ik me toch af wat er precies misgaat? Het zal wel niet te veel geld moeten kosten, maar als dit zo doorgaat, hoeft er maar een concurrent te komen met een betere uitvoering en is het gedaan met de pret voor Activision. Misschien moeten we gewoon met zijn allen een dag kiezen om Warzone te boycotten?! Wellicht dat Activision zich dan wel geroepen voelt om met een serieuze oplossing te komen!

Voorlopig geen pc meer in cross-play!

Zolang Activision de cheaters niet voorgoed vaarwel heeft gezegd, zal ik nooit meer cross-play aanzetten als ik deze game speel. Je bent toch al snel in het nadeel tegen pc-spelers, maar doordat daar ook de cheaters vandaan komen, zou ik aan Activision voor willen stellen om de pc-spelers voorlopig uit de cross-play te halen. Het maakt het in ieder geval een stuk leuker voor degene die wel gewoon leuk een avondje willen knallen!