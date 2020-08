Column-Nation: De keuze voor een nieuwe console/ platform

Eens om de zoveel jaar staan we weer voor de lastige keuze. Gaan we weer voor de nieuwste console of stappen we over na pc? Als je dan bij de consoles blijft, welke neem je dan?

Trouw aan een bedrijf?

Wat je veel leest op internet is toch dat veel gamers trouw zijn aan een bepaald bedrijf. Dit komt vaak doordat de exclusives van de ene bedrijf aantrekkelijker zijn of doordat ze de controller nou eenmaal gewend zijn en zou zijn er nog wel tig van redenen.

Bij de vorige generatie consoles (PS3 en Xbox 360) was het uiteindelijk een nek-aan-nek race tussen de consoles. Dit kwam voornamelijk doordat Sony de mist in ging met hun veel te dure console, die tevens veel later in de winkels lag. Ik kan me heel goed voorstellen dat er nu gamers zijn die eerst afwachten wat de prijzen van de volgende generatie worden voor ze hun beslissing maken.

Al speelt er toch nog een factor mee, die ik tot nu toe nog nergens in de media heb gezien. Doordat de volgende generatie consoles backwards compatible zijn, lijkt het me het logisch dat degene die nu bijvoorbeeld een Xbox One hebben bij het merk blijven. Ze kunnen bij wijze van spreken hun huidige console verkopen/ op een andere kamer zetten of aan familie weggeven, hun huidige game behouden en deze zelfs verder spelen op de volgende generatie console.

Goede reden om over te stappen?

Toch kan ik me voorstellen dat er misschien toch redenen kunnen zijn om de overstap te maken. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de Xbox Game Pass en de betere hardware van de Xbox Series X, maar het kan natuurlijk ook dat je de exclusives van de PlayStation 4 niet gespeeld heb en deze op de PlayStation 5 wil gaan spelen om daar vervolgens de opvolgers op te kunnen spelen.

Ik ben eigenlijk gewoon erg benieuwd naar wat jullie redenen zijn bij het maken van de keuze voor een nieuwe console. Kijken jullie naar de prijs? Of kijken jullie ook een beetje naar wat je vriend(in)en/ familie kopen?