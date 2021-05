Column-nation: Capcom, niet stelen?

Ik was van de week een beetje verontwaardigd. Boos misschien wel. De grote Japanse ontwikkelaar Capcom had namelijk het gore lef gehad om van een kleine Nederlandse filmmaker te stelen. ‘Schande’ riep ik, terwijl ik plechtig aan mezelf beloofde dit onrecht aan het licht te brengen.

Degenen die afgelopen week game gerelateerd nieuws in de gaten hebben gehouden, weten misschien al waar ik het over heb: Richard Raaphorst vs. Capcom.

Raaphorst is een Nederlandse filmregisseur die ik volgens IMDB zou moeten kennen van films als Black Book (2006), Who Am I (1998) en Frankenstein’s Army (2013). En die laatste was opeens volop in het (game)nieuws afgelopen week. Hieronder de trailer, inclusief verschrikkelijk misplaatste dubstep-muziek..

Begin mei bracht Capcom het langverwachte Resident Evil Village uit. En onze medelander Raaphorst was gigantisch verontwaardigd – Capcom heeft naar verluidt één van zijn monsterdesigns gejat en gebruikt voor haar eigen monster ‘Sturm’. Hier een linkje zodat je kunt zien waar het precies over gaat.

Stelen?

Zo… even rustig ademhalen.. Want zoals meerdere mede-redacteuren afgelopen week zeer terecht tegen mij zeiden: ‘wanneer is iets eigenlijk stelen?’ Goeie vraag eigenlijk wel.

Laat ik alvast het volgende voorop stellen: het algemene idee van een gekke professor met een Duitse naam die naar hartelust experimenten op mensen uitvoert is niet iets nieuws, noch is het heel origineel. Iedereen kan het bedenken. De eveneens Nederlandse filmmaker Tom Six deed dit bijvoorbeeld al in 2009 met The Human Centipede.

Creatieve industrieën vinden wat dat betreft ook hun fundament in het kopiëren- en voortborduren op eerder werk. Dat is niet erg. Het zorgt er vaak juist voor dat er bepaalde conventies kunnen ontstaan in bepaalde genre’s. Wanneer de synopsis van een film ons bijvoorbeeld leert dat we te maken gaan krijgen met een gekke professor die allerlei experimenten uitvoert, dan weten we tot op zekere hoogte al wat ons te wachten staat. Het schept een verwachtingspatroon- en

Voor games geldt dat natuurlijk ook. Wanneer we bijvoorbeeld een bepaalde genre gaan spelen, dan weten we als het goed is al wat we voor soort spelbeleving we ongeveer kunnen verwachten. Met de nadruk op ongeveer. Maar binnen dat genre is het aan de ontwikkelaar zelf om het op een eigen originele manier in te richten. Dat kan door voor een bepaalde visuele stijl te kiezen, maar ook door het narratief op een bepaalde manier aan te bieden. Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden, maar het punt is: er zijn altijd genoeg mogelijkheden om iets origineels te doen, hoe subtiel dat ook moge zijn.

Dubio

En dat is een beetje waarover ik in dubio ben in de casus ‘Raaphorst vs. Resident Evil Village. Zowel laatstgenoemde als Raaphorsts ‘Frankenstein’s Army’ bevinden zich in het horrorgenre. Lang verhaal kort: algemene overeenkomsten zijn dus onvermijdelijk. Maar ergens snap ik Raaphorst ook heel goed: dit lijkt wel heel erg op simpel knip-en-plakwerk van Capcom’s zijde. Beide monsters zien er niet alleen hetzelfde uit. Allebei zijn ze ook nog eens gefabriceerd door een gekke Duitse man in eenzelfde soort fabriekachtige setting. En als we Raaphorst mogen geloven versla je beide ook nog eens op eenzelfde soort manier. Tja, Capcom.. Jullie hadden natuurlijk ook gewoon zelf een nieuw monster kunnen bedenken.

Of Capcom het bewust heeft gedaan? Dat denk ik niet. Zou ook een beetje stom zijn met een game-reeks die miljoenen mensen weet te bereiken. Rolling Stones-frontman Keith Richards zei ooit eens dat hij dacht een origineel nummer te hebben geschreven, totdat hij zijn net geschreven nummer op de radio hoorde. Bleek dat hij onbewust een melodie van een al bestaand nummer het opgeslagen in zijn hersenpan. ‘Foutje, bedankt’ zullen we maar zeggen.

Misschien moet Capcom nu ook maar gewoon haar ‘foutje’ toegeven: wanneer je in de wereld van wetenschappelijke literatuur het idee van iemand anders overneemt om er op voort te borduren, dan citeer je diegene en doe je er nog eens bronvermelding bij. Misschien dat Capcom dat ook met terugwerkende kracht kan doen voor Raaphorst? Probleem opgelost lijkt me.

Overigens hoeven we ons over Raaphorst geen zorgen te maken. Die heeft zijn boodschap inmiddels al op verschillende websites van de daken geschreeuwd. Krijgt ‘ie ook nog eens dit artikeltje van mij bij cadeau. Maar ja, of je daar nu zo blij mee moet zijn?