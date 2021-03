Column-Nation: Alle games kunnen politiek commentaar geven

Een paar weken geleden hadden we er weer eentje; een ontwikkelaar die beweerde geen enkele politieke boodschap in hun werk te hebben. De eer ging deze keer naar een ontwikkelaar van Six Days of Fallujah, die beweerde geen politiek commentaar in hun product te hebben verwerkt. Nu is dit een van de meer lachwekkende voorbeelden, maar er zijn nog talloze anderen. Mijn vraag in deze column; hebben game-ontwikkelaars daadwerkelijk zo’n slechte grip op visuele verhaalvertelling? Of is er een andere reden?

Ik begrijp dat veel gamers met hun ogen rollen door dit onderwerp. Zij willen graag hun games spelen en niet nadenken over een tweede laag of een diepere betekenis daarbinnen. Dat is wat mij betreft hartstikke prima. Ik heb in het verleden zelfs een column gewijd aan dit onderwerp. Echter wil ik me nu niet richten op de spelers, maar op de makers. Verhaalvertelling is en blijft een kunde waar gameontwikkelaars nog steeds de meeste groei in moeten maken. Velen lijken niet na te denken over de boodschap die geïnterpreteerd kan worden vanuit het visuele medium videogames.

Even een simpel voorbeeld; Mario moet Peach redden. Peach is een prinses en het hoofd van een monarchie regerend over het Mushroom Kingdom. Door Peach te redden zorgt Mario er voor dat de prinses het hoofd van het koninkrijk kan blijven. De handelingen van Mario zijn daarmee dus pro-monarchistisch. Zo, je hebt een politieke stelling gemaakt. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Denk aan Cyberpunk 2077, die met hun genderneutrale character creator een pro-transgender stelling innemen. Of wat dat je van Tomodachi Life? Waarbij Nintendo homoseksuele relaties uit hun spel hadden geprogrammeerd. Afgelopen week kwam daarnaast het gerucht nog naar buiten dat Hogwarts Legacy transgender personages zou hebben. Als je dit niet als politiek/sociaal standpunt kan zien, dan weet ik het ook niet meer.

Death of the author

Maar Niek, dat is toch allemaal veel te ver gezocht? Je gaat me toch niet vertellen dat Nintendo doelbewust een stelling inneemt over monarchieën of homoseksuele relaties? Waarschijnlijk niet. Maar waarom zou mijn interpretatie van een Nintendo-game minder meetellen dan die van Nintendo zelf? Zo komen we op het death of the author principe, waarbij de eigen interpretatie van een game-ontwikkelaar slechts één interpretatie is. Deze is dus niet per se meer waard is dan die van een persoon die niet bijgedragen heeft aan het maken. Sterker nog, soms zijn makers niet eens bewust van de interpretatie die hun werk zou kunnen krijgen. In sommige gevallen gebeurt dat jaren later.

Uit alles kan je dus een betekenis halen. Het is daarom nutteloos voor een game-ontwikkelaar om te beweren dat een game op geen enkele manier commentaar levert. Dat is simpelweg niet hoe kunst werkt. Ontwikkelaars die dit beweren, zoals die van Six Days of Fallujah of The Division 2, komen op mij altijd incompetent over. Je spendeert jaren aan tijd en miljoenen dollars aan het maken van een spel, maar staat niet stil bij de politieke of sociale boodschap die er uit gehaald kan worden? Als je er over nadenkt kan je zelfs de stelling ‘wij leveren geen politiek commentaar’ als een pro-anarchistische stelling zien. Dit is net zo goed een politieke stelling.

Een zuur onderwerp

Nu is er natuurlijk ook een andere reden waarom ontwikkelaars dit soort dingen zeggen. Politiek is voor velen nou eenmaal een vies woord. Zeker voor het grote Amerikaanse publiek is het de afgelopen jaren een zuur onderwerp geworden. Zij willen graag videogames spelen om te ontsnappen aan die realiteit. Nogmaals, dat is wat mij betreft hartstikke prima. Uitgevers en ontwikkelaars van videogames begrijpen dit natuurlijk ook. Vaak als ze in de media iets roepen over het ontbreken van politiek commentaar, lees ik eigenlijk; we willen een zo breed mogelijk publiek aanspreken om onze investering terug te kunnen verdienen. Als we een politieke stelling innemen is de kans groot dat we een deel van dat publiek afschrikken. Dat is wat mij betreft een veel logischere reden voor een ontwikkelaar om zich te distantiëren van politiek commentaar. Zeker in de AAA-sector moet er een hoge investering terugverdiend worden, dus moet de doelgroep zo groot mogelijk blijven.

Wat ik uiteindelijk wil benadrukken is dat je een interpretatie/betekenis niet los kan trekken van een stuk kunst. Of dat nou videogames, films, series, literatuur, schilderkunst of wat dan ook is. Je mag deze absoluut negeren, geen probleem, maar doe niet of die niet bestaat.