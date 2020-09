Column-Nation: 2021 wordt het jaar van

2020 kan maar niet snel genoeg voorbij zijn, vinden jullie niet? 2021 wordt het jaar van?

Generatiekloof

Het zal je niet ontgaan zijn, maar binnenkort komen de PlayStation 5 en Xbox Series X/S uit. Daar was het zo langzamerhand ook wel de tijd voor. Zowel Sony en Microsoft zagen namelijk dat Nintendo vrijwel alle eer en verkopen naar zich toe trok sinds de release van de Nintendo Switch. En ja, de PlayStation en Xbox konden gelukkig nog wel meeveren op grote ‘blockbusters’ zoals Cyberpunk 2077, Marvel Avengers enzovoorts, maar het gebrek aan exclusives ging toch wel steeds meer parten spelen. Kijk naar het succes van Animal Crossing dit jaar alleen al.

Toch zien we de afgelopen generaties wel steeds hetzelfde patroon voorbijkomen. De consoles van Nintendo lopen voor (of achter net hoe je het wilt zien) op de concurrentie. De launches zijn eigenlijk altijd wel succesvol, totdat Sony en Microsoft een nieuwe console aankondigen. Ik ben persoonlijk erg benieuwd hoe het met de Nintendo Switch zal vergaan. Bij de Wii en WiiU ontstond er namelijk een generatiekloof. Gamers zagen de vernieuwde graphics en games van de nieuwe PlayStation of Xbox en lieten daarbij de ‘oude’ Nintendo volledig links liggen. Er zijn meer factoren, zoals een goede marketingstrategie en een solide line-up maar dit generatiedingetje valt me toch steeds weer op. Het lijkt bijna geen toeval meer te zijn.

Een mooi voorbeeld was de pre-order dag van de PlayStation. Tegelijkertijd viel op deze dag ook de release van Super Mario 3D All-Stars. Ik liep dus aan het einde van de dag naar mijn lokale gamewinkel om deze Switch game op te halen. Bij de kassa aangekomen zag ik daar een uitgeputte jongen staan, dus ik vroeg aan hem: ‘Zo jij hebt het zeker druk gehad met al die pre-orders van Super Mario 3D All-Stars’? Hij zei: ‘Nee joh ben je gek, ik ben kapot van al die pre-orders op PlayStation 5 games en de console zelf’. Het begin van het einde voor de Nintendo Switch?

Alles draait om games

Uiteindelijk draait alles om games en daar heeft Nintendo hopelijk van geleerd. De Wii had bijvoorbeeld een vrij sterke line-up aan games, ook later in de cyclus. Daarentegen ging dat bij de WiiU totaal mis. Helaas zie ik ook bij de Nintendo Switch nog geen groen licht voor system sellers in 2021, hoewel ik denk dat Nintendo nog wel wat in petto heeft. Toch?

Bij Sony en Microsoft gaat en moet er in ieder geval geknald gaan worden. We konden zien dat het niet in 2020 gaat gebeuren, maar 2021 belooft veel goeds. Prachtige beelden van Spider-Man, verfrissing met Kena, oogstrelende beelden van Forza en natuurlijk een nieuwe Halo (uitgesteld). Om maar een paar voorbeelden te noemen. Nintendo weet dus wat het te doen staat; kom met system sellers, ook in 2021.

De Switch Pro

Het zou voor het eerst binnen een generatie zijn dat Nintendo breekt met de vicieuze cirkel. De komst van een Switch Pro blijven vooralsnog geruchten, maar het zou zo’n goede zet zijn van Nintendo. Third-party ontwikkelaars kunnen nog steeds voor de Switch blijven ontwikkelen en gamers houden hun interesse vast door de hopelijk bijgewerkte binnenkant van de console. Het enige wat wel een probleem zou kunnen worden is het gebrek aan games. Sinds de launch in 2017 heeft de Nintendo Switch eigenlijk alle grote franchises al gehad. Ik ben dus erg benieuwd waar Nintendo nog mee gaat komen in 2021. Als ik wat voorspellingen mag doen; een The Legend of Zelda 3D All-Stars, een nieuwe F-Zero/Star-Fox of een open wereld Donkey Kong game.

Wat Nintendo ook voor keuzes zal maken, belangrijk zijn die wel. Er zal meer aandacht komen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X/S. Daarom moet Nintendo met iets groots komen, anders gebeurt er hetzelfde als bij de Wii en de WiiU. Niet dat de Nintendo Switch het slecht doet hoor, maar daar kan wel verandering in komen. Tenzij Nintendo die nieuwe Donkey Kong uitbrengt!!!

Nee even zonder dollen, ik hoop dat mijn blik op de gamewereld je heeft kunnen verrijken. Zo niet, of snap je er helemaal niets van, laat het dan vooral weten! Bekijk ook mijn vorige column over de discussie of gamen wel goed voor je is. Daar kom ik namelijk zeker nog op terug in een volgende column.