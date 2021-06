Column-nation: 10 jaar Gamingnation!

Afgelopen dinsdag mocht onze website 10 kaarsjes uitblazen. Het waren soms pittige tijden, maar ook vele mooie herinneringen werden er gemaakt!

Ik weet nog heel goed hoe Gamingnation begon, want zoals Niek al beschreef, waren Niek en ik ooit werkzaam voor een website genaamd Game-Vid. Op het moment dat Niek volledig naar Gamingnation ging, zat ik in een tweestrijd. Aan de ene kant wilde ik iets voor me eigen beginnen (aangezien het bij de desbetreffende site niet echt vlekkeloos verliep), maar aan de andere kant wilde ik me juist eerst concentreren op het schrijven van berichten en het ondersteunen van een hoofdredacteur.

Niek kende ik dus al een paar maanden, maar ik had eigenlijk een heel goed gevoel erbij om voor hem te komen schrijven. Tijdens de gesprekken in Keulen (tijdens de Gamescom) zag ik veel raakvlakken en een paar maanden laten besloot ik (Ja, Niek ik was het) om toch eens te informeren of hij niet wat versterking kon gebruiken.

Ik vond (en vind nog steeds) te leuk om iedereen op de hoogte te houden van alle het dagelijks nieuws. Sterker nog: ik kom bijna zelf niet meer aan gamen toe, omdat ik eigenlijk dagelijks bezig ben met de website. Niet om te klagen hoor, maar meer om je een beeld te schetsen van hoe mijn leven eruit ziet: slapen, werken en daarnaast de website voorzien van nieuws en al het werk wat nog achter de schermen gebeurd en als er nog tijd is af en toe gamen en zo nu en dan een reviewtje meepakken.

De mooie herinneringen

Elk jaar maken we eigenlijk wel mooie herinneringen in de vorm van Gamescom. Het begint bij mij al bij het maken van de vele afspraken voor de redacteuren die aanwezig zijn. Het leukste van alles is als er iemand meegaat die de Gamescom nooit eerder meegemaakt heeft, want die krijgt meteen een geweldige ervaring en vooral omdat ik zelf ook nog maar al te goed weet hoe die voor mij destijds was. Het pasje waardoor je jezelf als een soort god door de hallen van de Koelnmesse loopt, de vele afspraken, het gratis eten en drinken en de vele impressies die je op een dag opdoet! Denk je eens in dat je bij Nintendo ‘achter gesloten deuren’ bent en je hoort ineens de stem van Mario achter je! Of dat je gewoon vragen kunt stellen aan een van de producers van Battlefield!

In 2013 heb ik deze ervaring mogen hebben bij de E3. Dat is ook voor mij de grootste hoogtepunt die ik dankzij Gamingnation heb mogen ervaren. Ik keek al jaren uit om er ooit heen te kunnen, maar had eigenlijk nooit echt verwacht dit te kunnen realiseren. Het jaar 2013 was natuurlijk ook een geweldig jaar door de komst van de PlayStation 4 en Xbox One en ik zou al over deze ervaring al een hele column kunnen schrijven. Helaas is het er tot op heden niet van gekomen om er nog een keer heen te gaan, maar ik hoop toch volgend jaar weer naar Los Angeles te kunnen gaan!

Naast de buitenlandse evenementen waren er ook nog genoeg evenementen in Nederland. Zo was het in de beginjaren van Gamingnation was het niet gebruikelijk dat wij van Nintendo review-exemplaren kregen, maar mochten we destijds wel op kantoor komen om games te reviewen, maar ook waren er soms opties tot previews voor bepaalde games. Je had daar gewoon een heel kantoor tot je beschikking en ik heb nog nooit zo chill een game kunnen (p)reviewen!

Ook waren er her en der ook mogelijkheden om je ‘gezicht te laten zien’, zoals bij diverse launch party’s en ook daar zijn vele leuke ervaringen opgedaan en hebben we veel interessante dingen van concullega’s gehoord.

Zonder dieptepunten geen hoogtepunten

Het onderhouden van een website lijkt in vele dingen heel makkelijk, maar valt in sommige dingen toch erg tegen. Denk maar aan het blijven motiveren van redacteuren. Immers is het de eerste paar keren een leuke ervaring als je een game die je recenseert mag houden, maar dat gevoel went op een gegeven moment. Ook hebben we allemaal veel ideeën, maar komen eigenlijk altijd handjes tekort.

De ervaring tot nu toe voor mij persoonlijk is dat op het moment dat er wat lucht lijkt te zijn er wel iets gebeurd of dat er mensen weggaan of dat er persoonlijke omstandigheden zijn. Het was voor mij destijds ook een dubbel gevoel toen Niek door persoonlijke redenen besloot te stoppen. Ik begreep zijn kant van het verhaal, maar aan de andere kant dacht ik terug aan die keuze die ik destijds gemaakt had. Daarentegen gaf hij me wel in één klap de kans om zelf een website te runnen en ik vond eigenlijk ook wel dat als iemand de website verder zou moeten laten gaan dat ik dat was.

Maar dit was niet de enige tegenvaller die we gekend hebben in de afgelopen 10 jaar, want het groepje dat later zo weggaan, kwam ook wel als een klap aan. Het was jammer dat ze eigenlijk al besloten hadden om weg te gaan, want er is mij nooit echt een kans gegeven om eventueel in te springen op bepaalde behoefte.

Daarentegen zijn er ook een aantal van ons weggegaan om het een stapje hogerop te zoeken. Zo heeft Dwayne een half jaar bij de PU stage gelopen en is Esmee destijds aan de slag gegaan bij Insidegamer. Niet dat wij iets voor hen gedaan hebben, maar toch leuk dat er bij hun Gamingnation in de CV staat vermeld (althans dat beeld schets ik mezelf).

Bijna onmogelijke zoektocht!

Ook het zoeken van redacteuren is de laatste jaren een steeds moeilijkere puzzel geworden. Wij werden in het begin nog wel eens creatief met het strikken van mensen. Zo wisten we bijvoorbeeld Esmee te benaderen via een vacature op Facebook van een andere website, maar dat zien we de laatste tijd nauwelijks meer. Al komt het waarschijnlijk doordat ik social media nog alleen gebruik voor het plaatsen van berichten van de site.

Naast de bijna onmogelijke zoektocht naar mensen is het nog maar altijd de vraag wat je precies in huis haalt. Het is aan de ene kant logisch dat de meeste liever kiezen voor grotere websites als XGN of Gamersnet, maar verwacht niet dat je daar snel aan review copy’s gaat komen. Hoe vaak ik inmiddels al redacteuren vanaf dag één heb moeten teleurstellen daarvoor! Kijk ik ben de ergste niet, maar verwacht niet dat we alleen maar mensen aannemen die lekker games kunnen recenseren. In de afgelopen jaren zijn er helaas ook al zoveel redacteuren voorbij gekomen die vanaf dag één al verwachten gelijk de vetste AAA-games te mogen reviewen. Om nog maar te zwijgen over de redacteuren die graag hun ‘carriere’ in de industrie te willen beginnen en binnen één maand eigenlijk al erachter komen daar geen tijd voor te hebben.

Knallen gewoon door!

Maar goed ik wil deze column toch positief eindigen, want zowel de positieve als negatieve dingen hebben Gamingnation gevormd tot wat het nu is. Naast het proberen te begrijpen van de bezoekers heb ik ook geleerd/ ben ik nog steeds aan het leren hoe je redacteuren kunt motiveren, maar ook hoe ik de verwachtingen wat kan temperen. Uiteindelijk is er een leuke groep gezellige redacteurs gebleven, waarmee we nog jaren door kunnen gaan!