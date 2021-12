Column: Microsoft zet Xbox eindelijk weer op de kaart

Microsoft was de vorige generatie duidelijk de onderliggende partij en leek dit zelf ook door te hebben. De Amerikaanse platformhouder leek de focus al een tijd op de huidige generatie consoles te hebben gelegd en lijkt daar nu de vruchten van te plukken.

Microsoft en Sony kwamen in 2013 met de opvolgers van respectievelijk de Xbox 360 en de PlayStation 3. Die generatie leek lang door Microsoft te worden gewonnen, maar Sony krabbelde aan het einde van die generatie op door games als Uncharted en The Last of Us, maar ook door de goedkopere en kleinere versies van de PlayStation 3.

Terwijl Sony destijds steeds meer momentum leek te pakken, besloot Microsoft om op zijn zachts gezegd de focus een beetje te verleggen. De Xbox One zou een groots entertainment apparaat worden waar je ook nog op zou kunnen gamen. Tijdens de E3 persconferentie hoorden we dan ook vaker het woordje TV dan goed is voor zo’n dergelijke show.

Alsof dat niet erg genoeg was, gooide de platformhouder er nog meer olie op het vuur op door de verkoop van tweedehands games op de schop en maakte Sony daar op een uitstekende wijze gebruik van.

Bij de lancering werd toen al pijnlijk duidelijk dat Sony ver voor lag door juist wel op games te focussen en daar leek het bij Microsoft te ontbreken. Grote games als Fable Legends en Scalebound werden geannuleerd en ook Halo 5 wist niet de grote game te worden, die het had moeten zijn.

Microsoft zag ook in dat men de vorige generatie niet de beste kaarten in handen had en besloot de focus te leggen op de toekomst en daarvan werden de eerste ideeën al bij de vorige generatie geïmplementeerd. Inderdaad we hebben het over Game Pass, want je kunt discussiëren over de kwaliteit van de games die erop werden aangeboden, maar langzaamaan druppelen er steeds meer grote games de service binnen en de samenwerking met EA en de overnames van onder andere Bethesda en Ninja Theory laten zien dat er veel moois in het vizier is en ook nu al te spelen.

De lat steeds hoger leggen

Dit jaar zien we ook al een aantal grote games die naar de service Microsoft komen en als daar de lat zo hoog gelegd worden als Halo Infinite en Forza Horizon 5 doen, kunnen fans zich rijk rekenen met de service. Immers betalen ze maar een schijntje van wat ze zouden moeten betalen per maand en kunnen ze zichzelf uren vermaken met deze games en anders wel de honderden anderen games. Heb je naast een Xbox ook nog een game PC dan kun je voor een prikkie meer ook daarop losgaan op vele games, waaronder ook Age of Empires 4.

Ik probeer me, terwijl ik dit schrijf, te beseffen hoe veel games Microsoft de laatste maanden/ jaren heeft aangekondigd die nog uit moeten komen en dat zijn er heel wat. Avowed, Perfect Dark, Fable, Forza Motorsport en Senua’s Saga: Hellblade 2 zijn misschien wel de beste voorbeelden om te noemen. Als ze daarbij de lat net zo hoog weten te leggen als ze bij Halo en Forza Horizon 5 hebben gedaan, staat er voor gamers heel wat moois in het verschiet.

Daarnaast heeft Microsoft de concurrentie ook aardig wakker geschud, want hoewel Sony en Nintendo nooit echt achterover geleund, hebben ze toch een aardige kluif aan om met een serieuze oplossing voor het succes (dat Game Pass heet) te komen. Immers zorgt concurrentie altijd voor dat platformhouders en uitgevers scherp blijven en daar kunnen wij gamers toch alleen als winnaar uit komen?!