Column: Hell Let Loose – een echte uitdaging voor shooterfans

Hell Let Loose verscheen eerder deze maand op de consoles en wat is dit toch een waanzinnig ervaring. Ben jij Call of Duty zat of heb je geen zin in de nieuwe Battlefield? Of zoek je gewoon meer uitdaging? Check dan vooral deze sim shooter van Black Matter.

Hell Let Loose is een multiplayer shooter dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Nou hoor ik je denken: alweer deze oorlog?! Er zijn in de afgelopen twintig jaar (Ja zo oud ben ik) al ontzettend veel games geweest die de oorlog onder de loep namen. Toch wil ik zeggen dat er geen een game is die het zo intens weet te maken als Hell Let Loose.

Hell Let Loose lijkt qua moeilijkheid veel op Escape from Tarkov, maar weet daar zelfs nog een schep bovenop te doen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat iedere schot dodelijk kan zijn en je helemaal geen hitmarkers heb en niet te zien krijgt of je de vijand waar je op vuurde hebt gedood. Er zijn momenten waarop de game zo intens is dat je eigenlijk dood bent voor je het in de gaten hebt.

Je kunt deze game dus niet spelen zoals je misschien gewend bent in Call of Duty, maar zult echt goed moeten weten wat er allemaal in jouw directe omgeving gebeurt en ook nog even oppassen dat je niet een van je landgenoten per ongeluk aanziet voor een vijand, want ook daar kent de game geen genade in.

Diepgaande gameplay

Daarnaast biedt Hell Let Loose een veel dieper gaande gameplay dan de standaard shooters. Elke fractie kent namelijk diverse squads en deze squads hebben diverse rollen (classes) die vervuld dienen te worden. Zo is de officer een belangrijke rol, aangezien hij/ zij niet alleen het team kan aansturen (zowel via communicatie via de headset als met een pingsysteem), maar ook in het bezit is van een Outpost.

Met dit mobiele apparaat kan de Officer namelijk een spawnpunt aan de game toevoegen en dat is echt essentieel om de game te kunnen winnen. Alle negen maps zijn behoorlijk groot en daarin zal je dus behoorlijke afstanden moeten afleggen. Je voorkomt met een Outpost dus onnodig lange afstanden al zal je natuurlijk wel rekening moeten houden met de tegenstanders, die deze weer onschadelijk kunnen maken. Strategisch denken is dus essentieel!

Naast een officer zijn er ook classes als assault, engineer, medic, rifle man, Anti-Tank en Sniper. Overigens maakt laatstgenoemde deel uit van een aparte squad die bestaan uit een Sniper en een spotter. Als squad zal je goed moeten communiceren en zoveel mogelijk van deze rollen laten vervullen. Immers is het handig om iemand met een bazooka te hebben om die tanks van je af te houden, maar is het ook wel handig om een medic in je team te hebben als ondersteunende rol en de rest kan je zelf waarschijnlijk wel invullen.

Het klinkt misschien als een hele strategische veldslag, maar het is eigenlijk gewoon testen welke rol jij het beste bij je vindt passen en zorgen dat je ook de andere rollen kunt vertolken bij gebrek aan andere spelers die dat willen doen. Het is een van de games waar het wel even de moeite waard is om de ‘Field Manuals’ door te lezen voor je ermee aan de slag gaat.

Communiceren is het allerbelangrijkst

Waar je de potjes in Hell Let Loose echt mee kunt winnen is goede communicatie. Het lijkt iets wat in andere shooters niet/ nagenoeg niet mogelijk lijkt, ondanks toevoegingen als het pingsysteem. Mocht je niet een echte praatgrage persoon zijn, is het niet zo heel verstandig om de rol van officer op je te nemen, maar dit overlaten aan iemand die het niet erg vindt om het team op sleeptouw te nemen. Toch raad ik je wel aan om zo veel mogelijk met je squad te praten en als dat niet werkt om te kijken of er bij een andere team wel gamers zijn die het spel niet spelen alsof het Call of Duty is.

Mocht je PlayStation Plus-abonnee zijn, is Hell Let Loose deze maand nog ‘gratis’ te scoren voor de PlayStation 5. Als je hem nog niet geclaimd hebt, geef het in iedere geval een kans. Als je nog geen PlayStation 5 hebben maar wel abonnee zijn, claim de game in ieder geval voor het moment dat je er toch een weet te scoren. Houd deze site overigens in de gaten voor een uitgebreide review!