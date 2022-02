Column: Hebben moderne games demo’s nodig?

Wie herinnert zich demo’s voor video games? Dan heb ik het over speelbare demo’s en niet video’s die door uitgevers/ontwikkelaars worden uitgebracht. Speelbare demo’s zijn niet helemaal verdwenen, maar er zijn er overduidelijk minder van dan vroeger. Dan vraag ik mij af; hebben moderne games demo’s nodig?



Wat zijn demo’s?

Video game demo’s zijn een deel uit een (vaak opkomende) game waar jij – de speler – een gevoel krijgt van wat de game te bieden heeft. Vaak zijn dit stukjes uit het begin van de game. De eerste level, of één van de eerste levels. Dit werd als marketingmiddel gebruikt door uitgevers om ervoor te zorgen dat spelers de game zouden kopen. Demo’s waren erg populair tijdens de vijfde- en zesde consolegeneratie. Tijdens die generaties kwamen demo’s in verschillende vormen; de meest populaire vorm was via een demodisc. Een demodisc had (in de meeste gevallen) verschillende games die te spelen waren. Deze kreeg je vaak via een gamingmagazine of samen met een spel. In het geval dat je een demodisc bij een spel kreeg ging het om games van dezelfde uitgever. Bijvoorbeeld Konami die bij Metal Gear Solid een demo van Silent Hill heeft toegevoegd. Dat zie je tegenwoordig niet meer zo vaak.

Het verwateren van klassieke demo’s

De zevende generatie van consoles was het punt waar ik realiseerde dat er minder gamedemo’s werden uitgebracht. Er waren er een aantal, maar niet zoveel als voorheen. Dat merkte ik al helemaal bij de achtste generatie. Ik snap het enigszins wel. Het kost tijd en geld om een demo van een game te maken. Niet alle uitgevers hebben daar evenveel zin in. Het is ook niet zo dat demo’s niet meer bestaan, het is dat de klassieke vorm van demo’s voor een groot deel verwaterd zijn. Uitgevers zoals Capcom, Square Enix en Nintendo gebruiken deze klassieke vorm nog steeds. Je kan zo een demo van Resident Evil of Dragon Quest XI S downloaden en spelen. Andere uitgevers pakken het net anders aan. In de meeste gevallen gaat het om een bèta. Bedrijven zoals EA en Activision gebruiken dit vaak voor de nieuwe Battlefield en Call of Duty. Deze bèta’s zijn voor een korte tijd beschikbaar, maar geven een idee van hoe het eindproduct zal zijn.

Ondanks dat het een handig alternatief is, mist het toch een bepaalde charme. Tegenwoordig zien wij ook gameplay demo’s voorbij komen. Dit zijn videos die de uitgever uitbrengt die de gameplay laat zien van een opkomende game (klinkt vrij bekend); alleen kunnen wij deze niet spelen. Het is mooi dat wij een video zien waarin de gameplay wordt vertoont, maar persoonlijk zie ik dit meer als een visie van hoe zij de game zou moeten spelen. Er verandert vaak iets aan de game nadat zo’n video wordt uitgebracht. Al is het grafisch, een verandering in de UI of een mode die niet meer voor komt. Soms merk je dat soort dingen niet op en in sommige gevallen kan jij je afvragen of je de juiste game hebt gekocht.

De vraag

Nu komen wij terug op mijn vraag. Hebben moderne games demo’s nodig? Als het aan mij lag dan zou ik voor zoveel mogelijk games een demo willen hebben. Ik houd er van om een game te proberen voordat ik het daadwerkelijk ga kopen. Zo krijg ik een goed gevoel van de game en weet wat ik zou kunnen verwachten op basis van gameplay. Zo heb ik uiteindelijk besloten om games zoals Mafia 2, NEO: The World Ends With You en Resident Evil 2 Remake te kopen.

Ik denk dat dit wel een vraag is die je persoonlijk moet beantwoorden. Ik ken namelijk genoeg mensen die geen demo’s spelen puur om verrast te worden door de game. Dat kan natuurlijk ook. Het is uiteindelijk een persoonlijke kwestie en ben daarom benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat mij weten wat jullie vinden van demo’s en of nieuwe games ze nodig hebben!