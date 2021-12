Column: Een terugblik op Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Unity, een historische game van Ubisoft om verschillende redenen.

De game is de eerste Assassin’s Creed game die exclusief uitkwam op de voorgaande generatie van consoles (PlayStation 4 en Xbox One). Er was veel hype rondom Assassin’s Creed Unity, maar toen het op 11 november 2014 werd uitgebracht heeft het zeker invloed gehad op de Assassin’s Creed reeks en Ubisoft als bedrijf. De game zat vol met glitches en bugs die tot de dag van vandaag nog steeds bekend zijn binnen de gaming community. Ik vroeg mij daarom af wat de staat van de game is na zeven jaar. Kom met mij mee in deze terugblik op Assassin’s Creed Unity.

Een kijkje achter de schermen

Ubisoft was heel ambitieus toen zij Assassin’s Creed Unity aan het ontwikkelen waren. Vooral omdat het de eerste échte next-gen game is uit de reeks. Hiervoor kwam Assassin’s Creed IV Black Flag uit, maar dat was een cross-gen titel. Het doel van Ubisoft om de speler een seemless singleplayer en co-op/multiplayer ervaring te geven in de open wereld. De co-op en multiplayer is geen PVP, maar eerder missies die je samen met jouw vrienden kan doen. Sommige van deze missies kan je ook alleen doen.

Ubisoft had het over drie systemen waar zij aan werkten, die systemen waren het parkour, combat en stealth systeem. Het parkour systeem is zo aangepast dat spelers meer controle zouden krijgen. Op deze manier kunnen spelers makkelijker en sneller door de wereld reizen wanneer zij er beter in worden. De combat is moeilijker gemaakt volgens Ubisoft en dat hebben zij gedaan om het stealth systeem te ondersteunen. NPC’s zijn aggresiever en vallen je sneller tegelijk aan. Sommigen staan ook op een afstand en gaan op jou schieten of gooien een flitsgranaat om jou te verblinden. Het stealth systeem zou jou helpen door een aantal vijanden te verslaan voordat je aan de combat begint, om het makkelijker voor jou te maken.

Assassin’s Creed Unity zou er grafisch heel anders uitzien dan de voorgaande games en dat is zeker op te merken. Ubisoft ging voor realisme met hun eigen flair. Zij wilden gebruik maken van de nieuwe hardware die zij op dat moment in hun bezit hadden. Zij wilden ook een dynamisch licht systeem hebben waarbij de wereld er toch levendiger uitziet. Een dynamische open wereld, innoverende gameplay en een grote ambitie voor de game is leuk, maar het is niks zonder een interessant verhaal.

Een sluipmoordenaar in de Franse revolutie

De beste manier om het verhaal van Assassin’s Creed Unity te beschrijven is een murder mystery. Je volgt Arno Dorian die de moord van zijn adoptievader wil oplossen nadat hij ervan wordt beschuldigd en in de Bastille wordt gegooid. Er zit een element van liefde in de game, omdat Arno ook veel gevoelens heeft voor zijn adoptiezus Élise. Zij is ook opzoek naar de moordenaar van haar vader en vraagt Arno om hulp, ondanks dat zij hem ook heeft verdacht van de moord.

Arno is nog geen assassin aan het begin van het verhaal. Hij wordt dat pas nadat de Bastille wordt bestormd. Je volgt Arno’s start als assassin, dus hij moet nog het één en het ander leren. Het verhaal is vrij simpel als je er over nadenkt. Je volgt verschillende aanwijzingen om steeds dichter bij de oplossing te komen van de moord op Arno’s adoptievader. Tijdens het verhaal kom je nieuwe personages tegen, maar ook een plottwist die je niet direct ziet aankomen. Het conflict tussen Assassins en Templars is erg sterk, omdat Élise een Templar is. Arno is erg verliefd op haar en wil haar beschermen door het verhaal. Dat brengt een interessant dynamiek tussen Arno, Élise en de Assassin Order in Parijs. Het helpt wel om wat variatie te brengen aan de game. Het verhaal is heel vermakelijk, het is toch anders dan de meeste Assassin’s Creed games en dat is met name te danken aan de tijdperk van de game. Je merkt alleen niet zoveel ontwikkeling bij Arno tot het einde van de game. Hij maakt veel van dezelfde keuzes en is vrij rebels. Het is enigszins wel logisch, omdat het verhaal zich niet verspreidt over een lange tijd, maar ik hoopte toch iets meer ontwikkeling te zien bij Arno. Het verhaal geeft wel de mogelijkheid aan spelers om hun assassin-kunsten te ontwikkelen.

Revolutionaire gameplay of is het veel van hetzelfde?

Het verhaal geeft de speler de mogelijkheid om verschillende gameplay elementen te leren en om Arno dusdanig te upgraden om de ultieme sluipmoordenaar te worden in Parijs. Na iedere main mission en een aantal co-op missies krijgen spelers upgrade points om Arno nieuwe skills te geven. Je kunt hierbij kiezen voor melee combat, ranged combat, stealth en health. Er zijn niet heel veel opties om uit te kiezen, maar wel genoeg om een daadwerkelijk verschil te zien tussen het begin en het einde van de game. Ook kan je Arno upgraden door nieuwe stukken armor en wapens te kopen die je kunnen helpen door het spel. Soms hebben armor stukken invloed op jouw inventory, door bijvoorbeeld meer health potions te bieden of munitie voor jouw wapens. Daarnaast heb ik het gevoel dat het meer cosmetisch is dan effectief.

De gameplay is ook aangepast op een aantal andere fronten, met name de drie systemen waar Ubisoft het over had. De parkour was een aangename verassing voor mij, omdat het daadwerkelijk anders voelde vergeleken met de voorgaande games. Het is niet meer zo makkelijk als voorheen en je merkt echt dat je het systeem onder de knie moet krijgen om snel en effectief door de wereld te reizen. De combat is inderdaad moeilijker, maar het is zeker niet onmogelijk. Vijanden doen best wat damage en je komt er gauw achter dat je niet iedereen in je eentje aan kan. Je moet vrij snelle reacties hebben en het hele veld observeren om een goede kans te maken tegen een grote groep vijanden. Ik merkte wel dat Ubisoft meer nadruk heeft gelegd op het stealth systeem en je moet ook echt sneaky zijn op bepaalde plekken. Over het algemeen heeft stealth wel de voorkeur in de game. Het is vaak effectiever, omdat het combat vermijdt. Als je in combat situaties komt maakt het een stuk makkelijker, omdat je een deel van de vijanden hebt uitgeschakeld. Het is een vrij simpel systeem. Je kunt sluipen wanneer je maar wil en cover nemen op verschillende plekken. De standaard elementen zoals air assassinations en kills wanneer je verstopt bent zijn er nog steeds. Je moet ook echt geen Splinter Cell levels van stealth verwachten, want dat is er gewoon niet.

Het is wel jammer dat niet alle side missions upgrade points bieden, omdat de game wel vol zit met ze. De enige reden waarom je die missies zou doen, is om extra geld te verdienen om nieuwe wapens en armor te kunnen kopen en voor een beetje variatie buiten de main missions. Die variatie is erg belangrijk, want de main story is vrij repetitief. Je hebt veel missies waar je iemand moet volgen, een omgeving moet onderzoeken en uiteraard iemand moet vermoorden.

Betekent dat er helemaal geen variatie is in de game? Nee, Assassin’s Creed Unity heeft zeker variatie. Die komen in de vorm van Helix Rift missions, waarin je een bepaald aantal data moet verzamelen en een assassin moet redden uit die rift. Side missions waarin moorden opgelost moetenworden, een item moet stelen van iemand of iemand moet vermoorden. Biedt het variatie? Ja. Is het genoeg om een groot verschil te maken over het algemeen? Nee, maar dat maakt het spel niet minder leuk voor mij.

Mijn blik op Assassin’s Creed Unity in 2021

Assassin’s Creed Unity is een hele ambitieuze game en dat merk je meteen. Dat was te zien in 2014 en dat is nog steeds in 2021 te zien. Ondanks dat ik vrij kritisch ben over de game vind ik het nog steeds één van de beste Assassin’s Creed ervaringen die er zijn. Het is alleen dat Ubisoft te amibiteus was en de game niet lang genoeg heeft ontwikkeld. Niemand zal de lancering van deze game vergeten. Het had veel grafische glitches, performance en frame-rate bugs. Ik kan zeggen dat ze er niet meer zijn. Ik heb de game opnieuw gespeeld op PC, mijn allereerste playthrough was op de PS4 bij de launch van de game. Ik heb destijds alleen een aantal crashes meegemaakt tijdens dezelfde missie, maar voor de rest helemaal niet. Ik kon dus van geluk spreken.

Ondanks dat de game niet super veel variatie bood heb ik enorm genoten van de game. De gameplay is het sterkste element dat Assassin’s Creed Unity te bieden heeft. Hetzelfde geldt voor Assassin’s Creed Syndicate, die er verder op in is gegaan. Ik heb bijna nooit gebruik gemaakt van de fast travel functie, omdat ik het zo leuk vond om door de straten en daken van Parijs te rennen. Ik merkte dat ik beter werd in het navigeren van mijn route naar het doel dat ik voor ogen had. Hetzelfde geldt voor de combat. Ik ging er niet meer blind in, ik heb daadwerkelijk moeten nadenken over hoe ik het wilde aanpakken. Ik ben overigens een grote fan van stealth, dus ik heb veel gebruik gemaakt van die optie.

Arno is een tof personage, maar ik heb wel het gevoel dat Ubisoft hem te veel op Ezio wilde laten lijken van Assassin’s Creed II. Arno is over het algemeen erg charmant, lijkt ook op Ezio en kan meteen al gebouwen beklimmen op een manier waar je U tegen zegt. Het kan per ongeluk zijn geweest, maar toen ik het zag kon ik het niet anders zien. Het is niet per se slecht, maar dat maakt het moeilijk om Arno zijn eigen identiteit te geven. Wat hem wel onderscheidt is dat hij een relatie heeft met een Templar, maar daarnaast niet zoveel. Ondanks dat vind ik Arno een gaaf personage in de game en had het niet erg gevonden om hem terug te zien in een nieuw deel. Dat zou een goede mogelijkheid zijn geweest om hem meer zijn eigen personage te maken. Helaas is dat niet gebeurd.

De laatste sequentie

In conclusie, wat vind ik van Assassin’s Creed Unity in 2021? Is het nog steeds de game die ik mij herinner of was mijn herinnering beter dan de werkelijkheid?

Ik kan zeggen dat Assassin’s Creed Unity nog steeds de game is die ik mij herinner uit 2014. Uiteraard zonder de bugs en glitches, maar een game met strakke gameplay die jou de straten van Parijs laat onderzoeken tijdens de Franse revolutie. Ik raad iedereen die een fan is van de reeks aan om de game te spelen als ze dat nog niet hebben gedaan, zelfs de mensen die dat wel hebben gedaan. Het is zeker een nieuwe playthrough waard. Het helpt ook zeker dat de game vaak in de aanbieding is voor minder dan tien euro.

Wat vind jij van Assassin’s Creed Unity en wat is jouw favoriete Assassin’s Creed game? Ik ben daar erg benieuwd naar!