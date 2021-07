Column: Een stabiele internetverbinding scheelt al een hele hoop?

Waar we een jaar of acht geleden nog vel tegen altijd online waren, komen we langzaamaan in een generatie waarbij een verbinding met het internet niet weg te denken valt.

Kan je het nog herinneren dat Microsoft het probeerde te verkopen dat de Xbox One altijd online zou moeten zijn om games te kunnen spelen?Vandaag de dag komen er steeds meer games bij die het vereisen om online te zijn, terwijl je niet eens de multiplayer ervan speelt of zelfs games die niet eens een dergelijke functie hebben.

Het is misschien iets wat we langzaamaan zijn gaan accepteren, omdat wij zelf niet zo last hebben van lage internetsnelheden of we toch altijd al online zijn. Of zien we het dan helemaal verkeerd en zijn jullie nog steeds vel tegenstander van dit idee?!

Een stabiele internetverbinding?!

Ik zelf speel nog vaak online shooters of racegames en vind het dan al sowieso belangrijk dat mijn internetverbinding stabiel is. Het meest irritante tijdens een potje Warzone is toch wel het feit dat je flink last van lag hebt en daardoor niet alleen een strijd aan gaat met de vijanden, maar ook met je eigen internetverbinding om nog maar te zwijgen over de cheaters.

Voor degene die hier ook wel eens last van hebben, kan ik de speedtest van Speedcheck wel aanraden. Als je twijfelt of je nou wel of jouw internet Ć¼berhaupt wel voldoet aan hetgeen je voor betaald. Het is een handige tool om te bekijken wat je nou precies qua download- en uploadsnelheid binnenhaalt en of dat wel in verhouding staat met waarvoor je betaalt.

Nooit problemen?

Voor degene die er nooit problemen mee hebben, wil ik toch weleens weten welke provider ze hebben en welke (extra) tools/ apparaten ze gebruiken om hun internet zo stabiel mogelijk te houden. Ik merk bijvoorbeeld dat mijn WiFi soms een betere verbinding geeft dan bijvoorbeeld mijn PlayStation 5 die met een kabel is aangesloten. Vaak haal ik bij mijn Xbox hogere downloadsnelheden dan bij de console van Sony. Kortom als jullie nog goede ideeƫn hebben voor een goede en stabiele internetverbinding? Laat het me vooral weten!