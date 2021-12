Column: 2021, het verschrikkelijke tussenjaar?!

Het is goed om te zien dat games als Deathloop en It Takes Two worden genomineerd voor de Game of the Year Award of zelfs winnen, maar komt het doordat deze games zo goed waren of 2021 eigenlijk gewoon niet zo’n heel sterk jaar was?!

De Game Awards zijn in de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag gehouden en daar wisten games als Deathloop, Final Fantasy XIV Online en Kena: Bridge of Spirits de meeste awards weg te slepen, maar kwam Hazelight Studios’ It Takes Two als grote winnaar uit de bus.

Daarbij wil ik wel gezegd hebben dat Microsoft met Halo eigenlijk te laat op de markt is gekomen, want wat verdient deze game en ontwikkelaar om in ieder geval in een aantal categoriën genomineerd te worden/ een prijs te pakken.

Echter viel mij dit jaar dat er dit jaar sowieso niet heel veel grote games uit zijn gekomen, iets wat me bij het maken van het top 10 lijstje van Game of the Year eigenlijk ook al best tegenviel. Dit jaar is mede door de corona pandemie en het eerste jaar van de nieuwe consoles meer een tussenjaar geworden, waar voornamelijk Nintendo van heeft kunnen profiteren.

Als je mij over een paar jaar zou vragen waar 2021 om bekend zou staan, geef ik waarschijnlijk als antwoord dat 2021 het jaar was waarin veel games een tweede kans kregen. Denk hierbij aan games als Death Stranding, maar ook de Mass Effect trilogie, de Alan Wake remaster en zelfs de HD remake van The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Ook werden er in 2021 te veel games (wederom) uitgesteld of leken zelfs van de kaart te verdwijnen. Hoe zit het bijvoorbeeld met Beyond Good and Evil 2 of de Prince of Persia: Sands of Time remake? Het uitstellen van games als Horizon: Forbidden West, God of War Ragnarok en Gran Turismo 7 (al was deze niet echt een verrassing) heeft ook meegespeeld dat Sony niet heel veel nominaties had voor de Game Awards.

Het tussenjaar

Het is bij elke nieuwe generatie consoles wel zo dat het eerste jaar niet de meest spectaculaire is. Immers investeren de platformhouders eerst in het vergaren van een zo’n groot mogelijke fanbase. Bovendien is het voor hen ook niet aantrekkelijk om een game op de markt te brengen die tot 100 miljoen dollar of meer heeft gekost om te produceren en marketen als er nog geen 15 miljoen gamers een console hebben. Hoe goed je ook denkt dat je game is niet iedereen die jouw console koopt, zal de game meteen in huis halen en is dus het risico veel te groot dat het in een flop eindigt.

Daarnaast is het tijdens de pandemie gebleken nog moeilijker te zijn om aan de nieuwe consoles te komen, al werkt de aanhoudende tekorten aan chips daar al helemaal niet bij. Gelukkig voor degene die steeds naast de pot pissen, verschijnen de meeste next-gen games ook gewoon nog op de PlayStation 4, Xbox One en zelfs de Nintendo Switch en zijn er relatief goedkope oplossingen om later alsnog de upgrade te maken.

Iets zegt me echter dat ook 2022 nog heel wat teleurstellingen zal kennen. Ik kan het niet bewijzen, maar als je ziet hoeveel games er nu al voor volgend jaar op de planning staan en hoe vol bijvoorbeeld de maanden eind januari tot eind maart lijken te worden, lijkt het onvermijdelijk dat er nog games uitgesteld gaan worden!

Alhoewel 2021 qua nieuwe games misschien ietwat teleurstellend was, heb ik toch ook wel kunnen genieten van een hoop backlog games. Zo heb ik al een aardige stap gemaakt in het uitspelen van de Master Chief Collection (ben nu al bijna door het tweede deel heen, na Reach en Combat Evolved te hebben gespeeld), heb ik weer intens genoten van alle lore die in de Mass Effect trilogie gepropt zit en heb ik wat meer tijd doorgebracht met mijn Playseat challenge, waar ik mezelf ontzettend vermaakt heb van games als F1 2021 en WRC 10.

Daarnaast moet ik ook wel weer toegeven dat door het drukke najaar met de releases van Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, Halo Infinite en de nieuwe map van Warzone weer drie hele goede games in de backlog heb staan (Guardians of the Galaxy, Kena: Bridge of Spirits en Deathloop), dus als wat dat betreft 2021 een verschrikkelijk tussenjaar is, kan ik me alleen maar verheugen op wat de komende jaren ons gaat brengen!