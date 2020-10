Codemasters toont nieuwe gameplaytrailer van Dirt 5 voor Xbox Series X

Codemasters heeft de eerste gameplaytrailer van Dirt 5 voor de Xbox Series X vrijgegeven. De trailer laat de visuele upgrade en andere voordelen zien die spelers ervaren als de console op 10 november wordt gelanceerd.

In Dirt 5 vindt de actie plaats op verschillende locaties in de wereld, waaronder Italië, China, Noorwegen en de VS. Bekijk de gloednieuwe gameplaytrailer hier.

Spelers kunnen sneller dan ooit beginnen met een race, dankzij de enorm verbeterde laadtijden op de nieuwe console. Daarnaast kunnen races voor het eerst worden gespeeld met 120fps, wat de speler ultieme controle over de voertuigen geeft en resulteert in ongeëvenaarde reactietijden. Met Smart Delivery kunnen spelers die beginnen op Xbox One gratis upgraden als ze overstappen op de Xbox Series X.

Robert Karp, Development Director van de game , laat in een reactie weten:

“het is moeilijk te geloven dat Dirt 5 in minder dan een maand tijd zijn stempel zal drukken op de volgende generatie consoles. De studio heeft ongelooflijk veel werk verricht en we kunnen niet wachten tot de spelers aan de slag kunnen met de game. DIRT 5 heeft een Career-modus met Troy Baker en Nolan North, een Arcade-modus, split-screen en multiplayer-opties en een nieuwe modus genaamd Playgrounds. Dankzij alle afwisseling, biedt DIRT 5 iets voor elk type racefan”.

Dirt 5 komt op vrijdag 6 november naar PlayStation 4, Xbox One en PC (via Steam), snel gevolgd door de lanceringen van de Xbox Series X (10 november) en PlayStation 5(19 november). Begin 2021 komt er een versie voor Google Stadia.