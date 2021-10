Codemasters op zoek naar personeel voor “meest ambitieuze game” ooit

Codemasters Cheshire werkt op dit moment aan hun grootste game tot nu toe en zoekt daar personeel voor.

In de door EA geplaatste vacature is het team van Codemaster op zoek naar een development manager voor “de meest ambitieuze en grootste game die Codemasters in meer dan tien jaar heeft gemaakt”.

In de vacature wordt niet echt gehint naar welke game, maar wel dat het team is begonnen aan een AAA-game sinds de release van Dirt 5. Codemasters heeft behoorlijk wat personeel voor het project nodig en heeft momenteel maar liefst dan 30 vacatures om te vullen, sommige voor het Britse kantoor en sommige in Maleisië.

Voor alle medewerkers die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de ontwikkelaar, is het vermeldenswaard dat EA heeft gezegd dat het de studio zijn gang laat gaan, zoals bij Respawn, en dat de ontwikkelaar de controle behoudt over hoe het games maakt.

Dit is de eerste keer dat we horen over wat de volgende stap kan zijn voor de studio nadat we EA Codemasters zagen kopen voor een slordige $1,2 miljard in februari.