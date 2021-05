Co-op shooter RPG The Ascent komt op 29 juli

The Ascent is voorzien van een releasedatum en de game verschijnt sneller dan je misschien zou verwachten.

De topdown co-op shooter werd tijdens de Xbox Showcase van vorig jaar aangekondigd en is nu dus officieel voorzien van een releasedatum. The Ascent zal namelijk op 29 juli naar de pc, Xbox Series X/S en Xbox One komen.

De game is vanaf de lancering verkrijgbaar op Xbox Game Pass, maar is ook via Steam en de Microsoft Store te koop voor drie tientjes.

The Ascent komt uit de nieuwe indiestudio Neon Giant, die met de game visuele getrouwheid, deeltjeseffecten, vernietiging en dichte omgevingen stimuleert. Het richt zich op 4K bij 60 fps op Xbox Series X, hoewel details over andere Xbox-consoles op dit moment onbekend zijn.

Buiten zijn zichtbare technische wonderen is The Ascent een shooter-RPG die zich afspeelt in een door het bedrijf gerunde megastructuur, waar je speelt als een contractarbeider die gedwongen wordt voor zichzelf te zorgen in een vrije-voor-iedereen afgetrapt door de plotselinge uitschakeling van de De Ascent Group.

De game kan solo of samen met maximaal drie andere spelers online worden gespeeld. Omdat het zich in één gigantische wolkenkrabber bevindt, zijn indrukwekkende niveaus van verticaliteit mogelijk, en met de RPG-systemen van de game kun je je personage je eigen personage maken met mods en augmentations.