Co-op en Forge modi Halo Infinite opnieuw uitgesteld

343 Industries werkt nog keihard aan de co-op en Forge modi van Halo Infinite. Echter is men er nog zo druk mee dat ze het wederom uit moeten stellen.

De co-op modus voor de campagne van Halo Infinite stond eigenlijk bij de lancering van Season 2 op 3 mei gepland. 343 Industries laat in een bericht op Halo Waypoint weten dat dit helaas niet haalbaar is.

We boeken flinke vooruitgang met de co-op campaign. Dit werk loopt parallel aan het werk voor seizoen 2 en het werk aan de Forge.

De realiteit is echter dat het iets meer tijd gaat nemen om een kwalitatief goede, 4-speler co-op ervaring in de enorme wereld van Halo Infinite af te leveren. Daarnaast willen we ook een goede 2-speler split-screen lanceren die op alle consoles, van de originele Xbox One tot de Series X, goed draait. De non-lineaire, open gedeelten van de campaign zorgen nog voor wat kopzorgen waar we wat langer de tijd voor nodig hebben om op te lossen.

Dit alles betekent dat we de campaign co-op niet kunnen lanceren tijdens de start van seizoen 2 op 3 mei. We zijn echter wel nog altijd van plan om de co-op later in seizoen 2 te lanceren. We komen zo snel mogelijk met een releasedatum voor de co-op en split-screen co-op.

Het lijkt er dus gelukkig wel op dat de modus niet veel langer uitgesteld wordt. Ditzelfde geldt overigens ook voor de Forge modus dat nu tijdens Season 3 van de game zal verschijnen.