Cloudpunk krijgt uitbreiding in de vorm van City of Ghosts

ION LANDS heeft bekend gemaakt dat Cloudpunk met City of Ghosts nieuwe DLC krijgt.

Cloudpunk is een game die zich het beste laat omschrijven als een pakketbezorgersimulator in een neo-noir jasje. Een hele goede zelfs! Met City of Ghosts komt er nu een direct vervolg op de campagne uit het origineel.

Spelers kruipen nog steeds in de huid van Rania – het hoofdpersonage uit het hoofdverhaal. ION LANDS legt uit dat Rania de aandacht heeft getrokken van een “het enorme leveringsbedrijf Curzona.” Tegelijkertijd “moet ze ook een geheim genootschap van AI-aanbiddende fanatiekelingen zien te ontwijken”. Naast Rania is er ook een nieuw speelbaar personage: Hayse. Een dronkelap en een gokker die zijn schuld af moet zien te lossen voor de volgende ochtend. Spelers zullen afwisselend met beide personages spelen.

ION LANDS legt verder ook uit dat de nieuwe DLC “donkerder, meer gespannen en complexer” zal zijn dan het origineel. Ook belooft de ontwikkelaar nieuwe gebieden, nog meer karakters, straat races, en verschillende eindes. Overigens heeft ION LANDS ook nog flink gesleuteld aan de originele game. Zo is er momenteel een first-person mode, en een cockpit view toegevoegd.

City of Ghosts zal binnenkort lanceren op PC, via Steam. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of de DLC ook naar de consoles komt.