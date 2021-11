Cloud-service vanaf vandaag beschikbaar op Xbox One en Series-consoles

Microsoft heeft vandaag mogelijk gemaakt om via een Xbox One/ Series-console te kunnen cloud gamen. Dit maakt deel uit van de Xbox Game Pass-ultimate abonnement en bespaart console-eigenaren een hoop ruimte op hun harde schijf.

In een bericht laat Microsoft weten dat ze de service langzaamaan zullen ‘uitrollen’. De service zal over een aantal weken voor alle Xbox One en Series-eigenaren te gebruiken zijn, mits zij een abonnee van Xbox Game Pass Ultimate zijn.

De cloud service is al enige tijd verkrijgbaar in de Benelux en geeft spelers de mogelijkheid een flink scala aan games te spelen zonder eerst te hoeven installeren. Zodra de service helemaal uitgerold is, kunnen Xbox One-gebruikers ook games spelen die alleen voor de Series-consoles verschijnen. Denk hierbij aan games als The Medium en The Riftbreaker.