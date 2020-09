Cloud Gaming van Xbox lanceert vandaag

Spelers die een abonnement hebben op Microsofts Xbox Game Pass Ultimate kunnen vanaf vandaag genieten van een flinke hoeveelheid extra games. Dit allemaal als onderdeel van de nieuwe dienst; Cloud Gaming

Mocht je in de war zijn, dat kan kloppen. De dienst heette namelijk tot gisteren Project xCloud. Dit rolt echter niet zo lekker van de tong (en je toetsenbord), dus hebben ze het last-minute omgetoverd naar Cloud Gaming.

Voordat je een abonnement neemt op de dienst is het natuurlijk fijn om te zien welke games er allemaal beschikbaar zijn. Microsoft heeft daarom een mooie lijst aangeleverd met games die je vanaf de launch van Cloud Gaming kunt spelen. De dienst bevat een behoorlijk arsenaal aan toffe titels, waar je wel meer dan duizend uur mee vooruit kan! Denk aan: The Master Chief Collection, Sea of Thieves, The Witcher 3, Wasteland 3 en natuurlijk meer.

Een los abonnement op de dienst bestaat nog niet. Je kunt enkel spelen door een Xbox Game Pass Ultimate abonnement af te sluiten, welke in Nederland 12,99 per maand kost. Cloud Gaming is vooralsnog in ‘maar’ 22 landen beschikbaar, Nederland is een van de gelukkigen. Als bèta-tester van de dienst vind ik het zeker een aanrader. Met een controller op je smartphone kunnen spelen werkt met de meeste games meer dan prima. Dus ben je veel onderweg met de trein, neem vooral eens een kijkje op de site.