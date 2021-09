Class Trailer toont de natuurlijke kracht van de Druid

Nog maar twee weken te gaan voor Diablo 2: Resurrected verschijnt! Nog maar eventjes wachten dus, en dat is natuurlijk net wat dragelijker als er wat toffe beelden worden gedeeld. Zie hier dus de Class Trailer van de Druid.

De Druid is een krachtige magiër, maar kan nog veel meer dan alleen spreuken rondschieten. Als het je voorkeur heeft, kun je namelijk ook in een van een tweetal beesten veranderen: een weerwolf of een gigantische beer. Bekijk het hieronder en laat ons weten welke manier van spelen jij het tofst vindt!

Diablo 2: Resurrected komt op 23 september uit voor de Playstation 4 en 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S en One en PC.