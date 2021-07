Clash: Artifacts of Chaos onthuld

Gisteren heeft Nacon tijdens zijn livestream veel nieuws laten zien, waaronder info over de Gollum game. Maar ze hebben ook een aantal volledige nieuwe titels getoond, waaronder Clash: Artifacts of Chaos.

De bizarre trailer toont Znozoik, een bijzondere wereld vol vreemde flora en fauna. Jij gaat er als Pseudo, een sterke krijger, op avontuur. Het doel? De Artifacts of Chaos zien te bemachtigen. De grafisch stijl is erg lastig te omschrijven, maar het heeft iets weg van een combinatie tussen Borderlands en een handgetekende wereld.

We zien veel gevechten met grote wapens, evenals via de vuist. Ook kun je tijdens het spel wisselen tussen een eerste persoons- en derde persoons weergave. Clash: Artifacts of Chaos komt in volgend jaar naar de Playstation 4 en 5, de Xbox Series X|S, naar Steam en de Epic Games Store.