Circuit Zandvoort krijgt primeur met opening nieuw simrace-concept Racesquare

Racesquare Holding B.V., de organisatie die virtuele race-ervaringen aanbiedt en bekend is van The Official F1 Racing Centre in Utrecht, kondigt een nieuw virtueel race-concept aan.

Op maandag 27 september opent het bedrijf de deuren van Racesquare Circuit Zandvoort op het legendarische CM.com Circuit Zandvoort. Bezoekers kunnen in Zandvoort op een unieke manier zelf virtueel het circuit ervaren. Ook zijn de andere Formule 1-circuits van de racekalender beschikbaar. Met de komst van dit nieuwe concept wordt het mogelijk om in de toekomst ook andere games en raceklassen toe te voegen. Zandvoort heeft de primeur met de opening van het eerste Racesquare-centrum van Nederland, inclusief een grid van 20 geavanceerde race-simulatoren, bar en merchandise-shop.

Nieuw concept met meer raceklassen en racegames

Met dit nieuwe concept wil Racesquare de motorsport voor iedereen toegankelijker maken. Raceliefhebbers die het circuit bezoeken krijgen de mogelijkheid om het virtueel tegen 19 andere coureurs op te nemen in een geavanceerde 4D-racesimulator van Build4Performance, en ervaren o.a. force feedback, rook- en audiovisuele effecten. Bezoekers worden tijdens hun virtuele race begeleid door een persoonlijke Race Marshall. Vanaf 27 september zal de koningsklasse van de motorsport virtueel beschikbaar zijn in Zandvoort en komt er in de toekomst meer content vrij.

“Dit nieuwe concept op het circuit van Zandvoort geeft iedereen de mogelijkheid zelf een virtuele race over dit fantastische circuit te ervaren”, zegt Niels Roodenburg, Directeur bij Racesquare. “We bieden naast Zandvoort ook vele andere legendarische circuits ter wereld aan. Bovendien zullen wij de komende tijd steeds meer games en raceklassen toevoegen, waarmee we zullen inspelen op de vele live races en events op het circuit. Racesquare is een geweldig uitje voor iedereen, van de die-hard race-fan, tot vrienden en collega’s die op zoek zijn naar een unieke ervaring. Racen terwijl je vanuit je sim over het circuit heen kijkt en de echte racewagens langs je heen ziet scheuren is immers leuk voor iedereen!”

Ideale samenwerking

Met de komst van Racesquare Circuit Zandvoort biedt het circuit naast echte race-ervaringen ook virtuele race-ervaringen aan hun gasten.

“We zijn erg blij met de komst van Racesquare, want dit concept sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van ons circuit’’, zegt Robert Overdijk, Algemeen Directeur CM.com Circuit Zandvoort.’Wij willen CM.com Circuit Zandvoort als veelzijdige business- en leisure locatie aanbieden en daar draagt deze unieke virtuele race-ervaring sterk aan bij. Het is geweldig om het eerste race-centre van Racesquare in Nederland te mogen openen in Zandvoort.”

“Het is fantastisch en volkomen logisch om met dit nieuwe concept de primeur te hebben op dit prachtige circuit met een rijke historie”, vult Niels Roodenburg aan. “Het is voor ons natuurlijk de ideale ligging waarin we echt racen en virtueel racen kunnen combineren. Met The Official F1 Racing Centre hebben we reeds aangetoond dat het aanbieden van unieke virtuele race-ervaringen werkt en we kunnen niet wachten om meer race-centra van Racesquare te openen in Nederland en daarbuiten. Wij zijn reeds begonnen met de bouw van onze volgende twee locaties en we zullen daar binnenkort meer over bekendmaken.”