Circuit Superstars voor Playstation 4 verschijnt 27 januari 2022

Square Enix en en Original Fire Games maken vandaag bekend dat de top-down racing-game Circuit Superstars op 27 januari 2022 verschijnt voor de PlayStation 4.

Circuit Superstars is een competitieve game met een charmant randje, gemaakt dóór racing-fans, vóór racing-fans. De game is nu al verkrijgbaar voor pc via Steam® en Xbox One.

De racegame is een eerbetoon aan generaties van motorsport in alle facetten, waarbij de nadruk ligt op rijden dat enerzijds geweldig aanvoelt, en waar je anderzijds steeds beter in kunt worden, zodat spelers urenlang kunnen proberen hun rondetijden te perfectioneren.

Dankzij cross-play kunnen PS4®-racers samenspelen met vrienden die spelen op pc (via Steam®) of Xbox. Daarbij krijgen ze toegang tot de garage van hun dromen, met 12 voertuigen die klaar staan om te strijden op een van de 19 beschikbare circuits, op 13 levendige locaties. Spelers kunnen kleurstellingen van zowel auto’s als coureurs aanpassen, terwijl ze door in level te stijgen nieuwe helmen en overwinningsdansjes kunnen ontgrendelen. Dankzij de verschillende motorsportdisciplines in de game zit er voor iedereen wel wat bij, waaronder rallywagens, open eenzitters, trucks, GT-racewagens en vele andere wagens – een aanbod dat in de toekomst wordt aangevuld met nog veel meer gratis content!

Circuit Superstars komt op 27 januari 2022 beschikbaar voor de PS4. De game is nu verkrijgbaar voor pc (via Steam®) en Xbox One. In het tweede kwartaal van 2022 komt de game ook naar het Nintendo Switch.