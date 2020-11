Chrysler gebouw ontbreekt in Spider-Man: Miles Morales

Het Chrysler gebouw, wellicht één van New York’s meest iconische landmarks, is verwijdert uit Spider-Man Miles Morales vanwege auteursrechten schending.

Scherpe spelers van de nieuwe Spider-Man Miles Morales zal het niet ontgaan zijn dat het Chrysler gebouw ontbreekt aan de laatste Spider-Man game van Insomniac Games. Het monolitische bouwwerk zat nog in de voorganger uit 2018, maar ontbreekt nu dankzij de nieuwe eigenaars van het gebouw.

“Tijdens het creëren van onze representatie van de stad wilde we zoveel mogelijk iconische landmarks toevoegen voor de immersie. Soms kwamen we er tijdens de onderhandeling van het gebruik van zulke locaties niet uit. Wat het geval is met het Chrysler gebouw in Spider-Man: Miles Morales.” Aldus James Stevenson van Insomniac Games in een interview met Game Informer.

Game Informer laat weten dat het Chrysler gebouw in maart 2019 verkocht is door de eigenaar Abu Dhabi Investment Council aan het Oostenrijkse bedrijf SIGNA group en het New York makelaarsbedrijf RFR Holding LLC. De kosten van de transactie? Een reusachtige honderdvijftigmiljoen dollar.

Door de wisseling van eigenaar is de voorgaande overeenkomst die Insomniac Games had kennelijk niet meer geldig. Vandaar dat het gebouw ontbreekt in Spider-Man: Miles Morales.

Als je persé het gebouw wilt bezoeken dan kan je dat nog steeds doen in de remaster van Marvel’s Spider-Man of de originele game.