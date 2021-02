Chivalry 2 wordt wereldwijd gelanceerd op 8 juni

Ontwikkelaar Torn Banner Studios, uitgever Tripwire Presents, en retail co-publishing partner Deep Silver maken met plezier bekend dat Chivalry 2 wordt gelanceerd op 8 juni 2021, met cross-play-support voor pc (via Epic Games Store), de PlayStation 4 en PlayStation 5, de Xbox One en de Xbox Series-consoles.

Pc-spelers die niet kunnen wachten tot ze de middeleeuwse slagvelden mogen betreden worden aangemoedigd om Chivalry 2 te pre-orderen voor gegarandeerde toegang tot het Chivalry 2 cross-play closed-beta-evenement dat op 26 maart begint.

Chivalry 2 is ook beschikbaar voor digitale pre-orders. Digitale pre-orders voor alle beschikbare edities worden beloond met pre-order-bonussen. Spelers die de digitale pc-versie van Chivalry 2 pre-orderen krijgen toegang tot de komende closed beta. Ga voor meer details naar de officiële website.

“Ons ontwikkelteam heeft alles op alles gezet om de best denkbare middeleeuwse vechtgame te maken,” aldus Steve Piggott, oprichter van Torn Banner. “Chivalry 2 wordt alles waar fans van de eerste titel van droomden en nog veel meer – van een vanaf de grond opnieuw opgebouwd vechtsysteem tot enorme upgrades in schaal en visuals.”

“We blijven onder de indruk van het vakmanschap en de creativiteit van onze partners bij Torn Banner Studios,” zegt John Gibson, CEO en mede-eigenaar van uitgever Tripwire Interactive. “Ze hebben iets heel speciaals gemaakt met Chivalry 2, en daarmee de basis gelegd voor een game die spelers jarenlang laat deelnemen aan epische middeleeuwse veldslagen op alle vijf grote gamingplatformen.”

Het Chivalry 2 cross-play closed beta-evenement begint op 16 maart en loopt tot 29 maart op pc (via Epic Games Store), PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, en Xbox Series X/S-systemen. De closed beta biedt spelers de kans om het ultieme middeleeuwse slagveld te ervaren voordat de game op 8 juni wereldwijd wordt gelanceerd.

Wie wil weten wat ontwikkelaar Torn Banner Studios verstaat onder een “True Sequel” voor het genrebepalende first-person middeleeuwse vechtspel en een nadere blik op het volgende tijdperk van melee-gevechten, vindt in onze presskit de volledige, uitgebreide versie van het eerste deel van de Chivalry 2 Developer Diary-serie die debuteerde tijdens de recente Epic Games Showcase.

Hieronder meer details over wat spelers kunnen verwachten van het komende Chivalry 2 cross-play closed beta-evenement:

Cross-play voor alle platformen: Cross-play doorbreekt de grenzen tussen pc en console, zodat alle spelers samen het slagveld kunnen betreden, ongeacht het platform waarop ze spelen.

Cross-play doorbreekt de grenzen tussen pc en console, zodat alle spelers samen het slagveld kunnen betreden, ongeacht het platform waarop ze spelen. Een strijd van formaat: Beleef de chaos van middeleeuwse slagvelden, bestorm de frontlinie van de vijand, en beleef grootschalige gevechten met maximaal 64-spelers, die zijn gemaakt om je de intensiteit en scope van “The Battle of the Bastards” uit Game of Thrones te laten beleven.

Beleef de chaos van middeleeuwse slagvelden, bestorm de frontlinie van de vijand, en beleef grootschalige gevechten met maximaal 64-spelers, die zijn gemaakt om je de intensiteit en scope van “The Battle of the Bastards” uit Game of Thrones te laten beleven. Strijd met zwaard, boog of… kip: Je wapenarsenaal is uitgebreid met het nieuwe subklassesysteem voor meer variatie dan ooit. De vier basisklasses zijn onderverdeeld voor een totaal van 12 subklasses, inclusief de Skirmisher, een melee/ranged-hybride – tot de Poleman, een vechter die vijanden op afstand houdt met lange slag- en stootwapens.

Je wapenarsenaal is uitgebreid met het nieuwe subklassesysteem voor meer variatie dan ooit. De vier basisklasses zijn onderverdeeld voor een totaal van 12 subklasses, inclusief de Skirmisher, een melee/ranged-hybride – tot de Poleman, een vechter die vijanden op afstand houdt met lange slag- en stootwapens. De wereld is je wapen : Heers over het slagveld met diverse zware belegeringsmachines, waaronder ballista’s, katapulten, trebuchets, stormrammen, mantelets, spijkervallen, ladders en meer. Gebruik valstrikken om je te verdedigen, inclusief punten, berenklemmen en meer. Je kunt zelfs schade veroorzaken met de vele gebruiksvoorwerpen die je op het slagveld vindt. Sla dus een beker mede achterover en deel een dodelijke klap uit met de lege beker, of ram een vijand in zijn gezicht met een brandende kip!

: Heers over het slagveld met diverse zware belegeringsmachines, waaronder ballista’s, katapulten, trebuchets, stormrammen, mantelets, spijkervallen, ladders en meer. Gebruik valstrikken om je te verdedigen, inclusief punten, berenklemmen en meer. Je kunt zelfs schade veroorzaken met de vele gebruiksvoorwerpen die je op het slagveld vindt. Sla dus een beker mede achterover en deel een dodelijke klap uit met de lege beker, of ram een vijand in zijn gezicht met een brandende kip! Nieuwe map – The Siege of Rudhelm: In de eerste openbare hands-on-versie van Chivalry 2 sinds PAX East 2020 kun je de terugkeer beleven van de populaire Team Objective-mode. In deze mode kun je als lid van het aanvallende of verdedigende team deelnemen aan een veldslag tussen 64 spelers voor de controle over een versterkt kasteel op een nooit eerder vertoonde map.

Vele modes: Naast de Team Objective-mode kunnen spelers van de closed beta hun vechtkunst ook beproeven in diverse andere modes, inclusief Team Deathmatch en Free-for-All.



Chivalry 2 is een multiplayer first-person slasher die is geïnspireerd door epische, middeleeuwse veldslagen, zoals we die uit films kennen. Spelers kunnen alle iconische momenten uit het genre beleven, van zwaardgevechten tot regens brandende pijlen, kasteelbelegeringen en meer. Heers over uitgestrekte slagvelden terwijl katapulten de aarde verscheuren en spelers kastelen aanvallen, dorpen in brand steken en boeren afslachten in de terugkeer van Team Objective-maps.

Chivalry 2 tilt de actie uit het originele, baanbrekende Chivalry: Medieval Warfare naar een hoger niveau met een gloednieuw en verbeterd gevechtssysteem dat realtime zwaardslagen combineert met een free-flowing combosysteem om de actie te versnellen en de speler als een stalen wervelwind over het slagveld te laten razen. Het gevechtssysteem van Chivalry 2 combineert FPS- met vechtgame-elementen voor een ongekende zwaardvechtervaring die spelers meerdere vijanden tegelijk laat bestrijden.