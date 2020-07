Check hier gameplay van de Nioh 2 DLC

Ondanks dat de DLC morgen al beschikbaar is, worden we toch nog snel even lekker gemaakt met wat gameplay beelden. Check ze snel!

De nieuwe content, The Tengu’s Disciple genaamd, speelt zich af tijdens Yashima periode. In deze eerste uitbreiding zijn er onder andere nieuwe items beschikbaar gemaakt, nieuw skills, nieuwe vijanden, nieuwe Yokai en nieuwe Guardian Spirits. Om een goede indruk te krijgen van wat Nioh 2 precies is, lees vooral de uitgebreide review.

Tijdens een livestream werd de gameplay getoond, maar IGN heeft het er mooi uit weten te plukken en geupload. De beelden vind je hieronder! Zijn jullie net zo enthousiast, of hebben jullie deze Japanse souls-game links laten liggen?