Check hier de PC-vereisten voor Total War: Warhammer 3

Games worden al groter en vragen al meer van je systeem. Het is dus altijd handig om vooraf te weten of je een nieuwe game kunt draaien op je vertrouwde machine. Bij deze dus, de systeemvereisten van Total War: Warhammer 3.

Het is nog maar even wachten voor we zelf eindelijk met de game aan de slag kunnen. Warhammer 3 komt op 17 februari uit voor de PC via Steam, Epic Games Store en de Microsoft Game Pass. Dus wat heeft je machine in nodig om het spel fatsoenlijk te kunnen draaien. Als eerst, de minimale vereisten:

Besturingssysteem: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit CPU : Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 RAM : 6GB

: 6GB GPU: Nvidia GeForce GTX 9xx / AMD Radeon RX 4xx

Nvidia GeForce GTX 9xx / AMD Radeon RX 4xx VRAM: N.t.b.

N.t.b. Opslag: 120 GB

Valt dus alles mee! Maar natuurlijk raden we je aan, om ze optimaal te kunnen genieten van de prachtige chaos die het spel op je scherm gaat toveren, om aan de volgende aanbevolen vereisten te voldoen. In beide gevallen is het wat betreft de opslag het beste om een SSD te gebruiken, vooral met games als Warhammer, welke veel kleine onderdeeltje op je scherm tonen.