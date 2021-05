In samenwerking met Sunrise en Oral Cigarettes, is het vanaf nu mogelijk dieper in het universum van Scarlet Nexus te duiken, dankzij de onthulling van de openingsvideo.

In Scarlet Nexus kruipen spelers in de huid van Yuito Sumeragi of Kasane Randall en ontdekken ze de mysteries van een Brain Punk-toekomst.

De game verschijnt op 25 juni 2021 voor Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en pc (digitaal). Scarlet Nexus’ animereeks, geproduceerd door Sunrise, verschijnt deze zomer.