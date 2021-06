Check hier de launch trailer van Scarlet Nexus

We hoeven nog maar een paar dagen te wachten en we mogen zelf ook aan de slag met Scarlet Nexus. Er is dan weinig beter om je nog enthousiaster te worden dan een vette launch trailer, toch?



Bandai Namco weet ons een paar dagen voor tijd nog even lekker te maken met een vette trailer die sterk doet denken aan de opening van een goeie anime. Check de bizarre maar toffe trailer hieronder! Scarlet Nexus is op 25 juni beschikbaar voor de Playstation 4/5, Xbox Series X|S en PC.

In Scarlet Nexus kruip je in de huid van Yuito Sumeragi, een jonge rekruut van een politieke familie, of je begint als Kasane Randall, een mysterieuze scout met speciale krachten. Het speelt zich af in de toekomst, waarbij een vreemd ras genaamd The Others op aarde arriveert, aangetrokken door een nieuw gen wat in het menselijke brein te vinden is. Dit gen zorgt er voor dat men speciale krachten ontwikkelt, maar trekt dus ook verkeerd volk aan. Aan Yuito en/of Kasane om hier een stokje voor te steken!