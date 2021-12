Check hier de eerste trailer van de Halo TV-serie

We hebben al wat teaser-beelden gezien, zijn lekker gemaakt met Halo Infinite, maar krijgen dan eindelijk een mooie eerste blik op Paramounts Halo-serie.



Het mocht ook even duren; de serie is in 2013 al aangekondigd, maar zoals je wel doorhebt, is de productie niet soepel verlopen. Uiteindelijk hebben ze hun draai gelukkig gevonden. Het filmen is afgelopen zomer afgerond en nu is het afwachten op de helden achter de special effects.

Master Chief zal vertolkt worden door acteur Pablo Schreiber, Jen Taylor spreekt de stem van Cortana in en Natascha McElhone kruipt in de huid van Dr. Halsey. We moeten er helaas wel een extra media-abonnement voor afsluiten; de serie verschijnt in 2022 exclusief op Paramount+. Check hieronder de eerste trailer en laat ons weten wat je er van vindt!