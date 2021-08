Check hier de eerste Age of Empires IV-gameplay

Na een vette trailer afgelopen jaar en een release date hebben we eigenlijk weinig meer mogen vernemen van Age of Empires IV. De Gamescom brengt daar verandering.

Nu moet ik eerlijk bekennen dat ‘gameplay’ een groot worod is voor wat we hebben gezien, maar desondanks geeft het een goed beeld van wat gaat komen. In het kort zien we een aantal volken, zoals de Romeinen en de Russen en een goed beeld van hoe het grafisch zal zijn. De gebouwen zien er al goed uit, kasteelmuren groots en legers intens.

We hoeven niet extreem lang meer te wachten, op 28 oktober mogen we al aan de slag met de nieuwe strategiegame.