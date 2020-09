Check de nieuwe trailer van Godfall

Tijdens de PAX Digital x EGX Digital is er een nieuwe gameplay trailer getoond van Godfall op de PlayStation 5.



Tijdens de showcase liet Gearbox een nieuwe trailer van Godfall zien in 4K waarin de combat extra belicht wordt. In de trailer wordt er geswitched tussen cut-scènes en gameplay. Zo is goed te zien hoe de derde-persoon actie gameplay er tot nu toe ervoor staat.

Bovendien werden de drie versies van de game onthuld. Zo is er de Godfall Standard Edition van € 59,99, de Godfall Deluxe Edition die de game en zijn eerste uitbreiding bevat van € 79,99 en Godfall Ascended Edition welke naast de uitbreiding ook ‘digitale cosmetische inhoud’ bevat voor €89,99.

Als je de game voorbesteld in de Epic Game Store krijg je ook een Godfall Starter Pack. Deze bevat de Chrome Silvermane, Phoenix en Greyhawk cosmetische skin varianten en de gele Typhon variant. Daarnaast krijg je Zer0’s zwaard van Borderlands, waarmee je een weg kan hakken door de game.

Er is verder nog niks bekend over de pre-orders van de PlayStation 5 versie. Maar de kans is groot dat we meer te horen krijgen hierover tijdens de PlayStation 5 showcase van aanstaande woensdag 16 september.

Godfall komt eind dit jaar uit op PlayStation 5 en pc.

Kijken jullie uit naar de Godfall na het zien van de trailer? Laat hieronder een reactie achter!