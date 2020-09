Check de launch trailer van Serious Sam 4

Deze week keert Sam ‘Serious’ Stone terug voor alweer zijn vierde game in de hoofdfranchise, dus ontwikkelaar Croteam laat middels een story trailer zien wat je allemaal kan verwachten in de knotsgekke prequel op Serious Sam 3: BFE.

In Serious Sam 4 vallen aliens de mensheid aan en is het aan Sam en zijn Earth Defense Force om de invasie te stoppen. Het avontuur brengt Samen en zijn maten naar alle uithoeken van de wereld, waaronder Pompeï. Zoals je gewend bent van Serious Sam zit zijn vierde game vol megalomane actie, hordes aliens en allerlei gestoorde personages.

Serious Sam 4 komt morgen uit voor PC en Google Stadia. Consoleversies van de game verschijnen volgend jaar.